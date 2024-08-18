Решение НКРЭКУ по унификации тарифов может привести к банкротству предприятий, – Трофимец

В случае унификации тарифа на распределение электроэнергии некоторые промышленные предприятия могут обанкротиться.

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Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

Он рассказал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снова хочет отменить разделение тарифа и распределение электроэнергии для крупных и малых потребителей.

Трофимец говорит, что это окажет негативное влияние на работу крупной промышленности.

"Большие потребители будут платить за транспортировку электрические энергии в свои объекты на десятки, а то и на сотни миллионов гривен всего за месяц. И понятно, что экономика там у них работать не будет, и многие просто обанкротятся", – сказал он.

Напомним, идея отказаться от разделения на классы напряжения появилась у членов НКРЭКУ в середине июля. Тогдашний глава Нацкомиссии Тарасюк выступил против нее, однако после смены руководства и состава НКРЭКУ там решили вернуться к вопросу унификации тарифов на распределение электроэнергии.