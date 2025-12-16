Расходы газораспределительных компаний фактически перекладываются на бизнес, – Оринчак

Мораторий на повышение тарифов для населения приводит к кросс-субсидированию, при котором растущие расходы газораспределительных компаний перекладываются на промышленность и бизнес.

Об этом заявила основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

Отвечая на вопрос о том, как в таких условиях должен работать бизнес, Оринчак отметила, что речь идет не о предположении, а об объективной реальности.

"Я с вами согласна, что это не просто впечатление, это факт. И мы наблюдаем классическое такое кросс-субсидирование", – сказала она.

По ее словам, практика кросс-субсидирования применяется и в других странах, однако в Украине она усиливается действием моратория на повышение тарифов для населения.

"У нас на сегодняшний день действует мораторий на повышение тарифов для населения. То есть цена газа зафиксирована, еще раз повторюсь, 7,96 грн, почти 8 грн за кубометр газа. Это цена зафиксирована, от НАК "Нафтогаза Украины"", – объяснила Оринчак.

По словам Оринчак, разница между зафиксированной ценой для населения и реальными затратами газораспределительных компаний компенсируется за счет бизнеса.

"И этот дефицит перекладывается на плечи, конечно, промышленности, аграриев, бизнеса разного", – подчеркнула она.

Оринчак отметила, что без прозрачного пересмотра подходов к тарифообразованию и механизмов компенсации такая модель создает дополнительные риски для конкурентоспособности украинского бизнеса и инвестиционного климата.