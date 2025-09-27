Работодатели привозят в Украину трудовых мигрантов из Индии: из-за выезда рабочих до 22 лет ситуация ухудшилась

В Украине некоторые компании из-за дефицита кадров начали ввозить рабочих из Индии и Бангладеша. Ситуация на рынке труда ухудшилась из-за разрешения выезжать за границу молодым людям в возрасте до 22 лет.

Об этом говорится в публикации ВВС. Так, с 28 августа по 28 сентября на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинцев в возрасте 18-22 года, из которых почти 40 тысяч – на въезде, а более 13 тысяч – на выезде.

Это данные польских пограничников. Украинские пограничники говорят, что такой статистики не ведут. Опрос компании Work.ua показал, что более трети компаний уже испытывает отток кадров. Больше всего эти изменения коснулись работодателей, имеющих более 1000 работников.

Собственное исследование также провел клуб специалистов по кадрам HRD-club. Там рассказали, что решение правительства повлияло на более 70% их респондентов. Соучредитель HRD-club Дмитрий Дегтярь говорит, что начиная с 2022-го года многие компании делали ставку именно на молодежь до 25 лет, которая не подлежит мобилизации. Постановление о разрешении на выезд стало для бизнеса неожиданностью.

"Бизнес не может так резко отреагировать повышением зарплаты, чтобы они остались. Какими-то дополнительными социальными идейными штуками? Ну, возможно, да. Средствами, если они хотят уехать, чтобы действительно заработать или по ситуации с безопасностью — здесь пока рынок не может отреагировать", – говорит Дмитрий Дегтярь.

Он отмечает, что некоторые компании уже некоторое время приглашают трудовых мигрантов в Украину, хотя этот процесс также не простой.

"Нас ожидает этот поток. Он не будет массовый, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеша. Это разнорабочие, специалисты логистики, водители, сварщики. Нужны изменения в процедуру трудоустройства иностранцев, упрощение. Сейчас это длится в среднем около шести месяцев, работодатель должен вложить в это много средств", – отмечает Дмитрий Дегтярь.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

