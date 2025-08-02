Зарплаты в Украине пересчитали: кому платят больше и в каких отраслях лучшая ситуация

В Украине средняя зарплата за год, с августа 2024-го до августа 2025-го, выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

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Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Так, рост зарплаты за год составил 19%. Это больше уровня инфляции. Однако также стоит отметить, что эта статистика учитывает не все зарплаты в стране, а только те, данные о которых содержатся в данных кадрового портала.

Как изменились зарплаты в Украине:

средняя зарплата за год выросла на 4 000 грн (до 25 000 грн);

самые большие зарплаты в Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Днепре – в крупных городах;

в некоторых сферах зарплаты растут значительно быстрее, в частности, это предложения для айтишников.

Кто зарабатывает больше всего?

Самая большая средняя зарплата в Украине составляет 92 500 грн - столько получает DevOps engineer, согласно данным кадрового портала. Управляющий недвижимостью в среднем может рассчитывать на зарплату в 80 000 грн. На третьем места оказалось предложение для директора по маркетингу, а на четвертом - финансовый директор.

Среди тех вакансий, в которых больше всего выросли зарплаты за год:

DevOps engineer – 92 500 грн (+97%)

– 92 500 грн (+97%) Инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+67%)

– 50 000 грн (+67%) Маркировщик – 19 000 грн (+65%)

– 19 000 грн (+65%) Заправщик картриджей – 30 000 грн (+54%)

– 30 000 грн (+54%) Заведующий аптекой – 37 500 грн (+53%)

– 37 500 грн (+53%) Инженер по автоматизации – 40 000 грн (+51%)

– 40 000 грн (+51%) Тренер по гимнастике – 22 500 грн (+50%)

– 22 500 грн (+50%) Python-программист – 52 000 грн (+49%)

– 52 000 грн (+49%) Специалист договорного отдела – 26 500 грн (+47%)

– 26 500 грн (+47%) Инженер-программист – 35 000 грн (+46%)

Среди городов больше всего зарабатывают в столице (30 000 грн).

Киев – 30 000 грн

– 30 000 грн Львов – 26 500 грн

– 26 500 грн Ужгород – 25 000 грн

– 25 000 грн Днепр – 24 800 грн

– 24 800 грн Одесса – 24 300 грн

– 24 300 грн Черновцы – 24 000 грн

– 24 000 грн Ивано-Франковск – 23 000 грн

– 23 000 грн Харьков – 22 500 грн

– 22 500 грн Винница – 22 500 грн

– 22 500 грн Ровно – 22 500 грн

– 22 500 грн Тернополь – 22 500 грн

– 22 500 грн Хмельницкий – 22 500 грн

– 22 500 грн Луцк – 22 000 грн

– 22 000 грн Черкассы – 22 000 грн

– 22 000 грн Николаев – 21 000 грн

– 21 000 грн Полтава – 21 000 грн

– 21 000 грн Запорожье – 20 000 грн

– 20 000 грн Житомир – 20 000 грн

– 20 000 грн Кропивницкий – 20 000 грн

– 20 000 грн Херсон – 20 000 грн

– 20 000 грн Чернигов – 20 000 грн

– 20 000 грн Кривой Рог – 18 500 грн

– 18 500 грн Сумы – 18 500 грн

Что еще стоит знать о зарплатах?

Отметим, ранее в Мониторинге Минэкономики говорилось о том, что преимущественно рост зарплат касался сегментов топ-менеджмента и руководства высшего звена, страхования, сельского хозяйства и агробизнеса.

Самыми высокими темпами в I квартале 2025 года по сравнению с I кварталом 2024 года росли зарплаты по таким ВЭД: "Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство" (на 42,7%), "Строительство" (на 35,3%), "Информация и телекоммуникации" (на 32,6%). Для сравнения– в 2021 году самые высокие темпы роста наблюдались в ВЭД "Временное размещение и организация питания" (на 41,8%), "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" (на 31,3%), "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (на 30%).

В то же время ТОП-3 лидеры по уровню заработной платы за I кварталы 2025-2024 годов не изменились – это "Информация и телекоммуникации", "Финансовая и страховая деятельность", "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Основные факторы влияния на уровень оплаты труда:

стимулирующие – рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных Сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров;

сдерживающие – значительная затратность производства из-за существенных перманентных разрушений фондов, энергетической инфраструктуры, дорогостоящей логистики.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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