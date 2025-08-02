Зарплаты в Украине пересчитали: кому платят больше и в каких отраслях лучшая ситуация
В Украине средняя зарплата за год, с августа 2024-го до августа 2025-го, выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.
Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Так, рост зарплаты за год составил 19%. Это больше уровня инфляции. Однако также стоит отметить, что эта статистика учитывает не все зарплаты в стране, а только те, данные о которых содержатся в данных кадрового портала.
Как изменились зарплаты в Украине:
- средняя зарплата за год выросла на 4 000 грн (до 25 000 грн);
- самые большие зарплаты в Киеве, Львове, Ужгороде, Одессе, Днепре – в крупных городах;
- в некоторых сферах зарплаты растут значительно быстрее, в частности, это предложения для айтишников.
Кто зарабатывает больше всего?
Самая большая средняя зарплата в Украине составляет 92 500 грн - столько получает DevOps engineer, согласно данным кадрового портала. Управляющий недвижимостью в среднем может рассчитывать на зарплату в 80 000 грн. На третьем места оказалось предложение для директора по маркетингу, а на четвертом - финансовый директор.
Среди тех вакансий, в которых больше всего выросли зарплаты за год:
- DevOps engineer – 92 500 грн (+97%)
- Инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+67%)
- Маркировщик – 19 000 грн (+65%)
- Заправщик картриджей – 30 000 грн (+54%)
- Заведующий аптекой – 37 500 грн (+53%)
- Инженер по автоматизации – 40 000 грн (+51%)
- Тренер по гимнастике – 22 500 грн (+50%)
- Python-программист – 52 000 грн (+49%)
- Специалист договорного отдела – 26 500 грн (+47%)
- Инженер-программист – 35 000 грн (+46%)
Среди городов больше всего зарабатывают в столице (30 000 грн).
- Киев – 30 000 грн
- Львов – 26 500 грн
- Ужгород – 25 000 грн
- Днепр – 24 800 грн
- Одесса – 24 300 грн
- Черновцы – 24 000 грн
- Ивано-Франковск – 23 000 грн
- Харьков – 22 500 грн
- Винница – 22 500 грн
- Ровно – 22 500 грн
- Тернополь – 22 500 грн
- Хмельницкий – 22 500 грн
- Луцк – 22 000 грн
- Черкассы – 22 000 грн
- Николаев – 21 000 грн
- Полтава – 21 000 грн
- Запорожье – 20 000 грн
- Житомир – 20 000 грн
- Кропивницкий – 20 000 грн
- Херсон – 20 000 грн
- Чернигов – 20 000 грн
- Кривой Рог – 18 500 грн
- Сумы – 18 500 грн
Что еще стоит знать о зарплатах?
Отметим, ранее в Мониторинге Минэкономики говорилось о том, что преимущественно рост зарплат касался сегментов топ-менеджмента и руководства высшего звена, страхования, сельского хозяйства и агробизнеса.
Самыми высокими темпами в I квартале 2025 года по сравнению с I кварталом 2024 года росли зарплаты по таким ВЭД: "Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство" (на 42,7%), "Строительство" (на 35,3%), "Информация и телекоммуникации" (на 32,6%). Для сравнения– в 2021 году самые высокие темпы роста наблюдались в ВЭД "Временное размещение и организация питания" (на 41,8%), "Здравоохранение и предоставление социальной помощи" (на 31,3%), "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (на 30%).
В то же время ТОП-3 лидеры по уровню заработной платы за I кварталы 2025-2024 годов не изменились – это "Информация и телекоммуникации", "Финансовая и страховая деятельность", "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Основные факторы влияния на уровень оплаты труда:
- стимулирующие – рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных Сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров;
- сдерживающие – значительная затратность производства из-за существенных перманентных разрушений фондов, энергетической инфраструктуры, дорогостоящей логистики.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.
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