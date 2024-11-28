Противоречит законодательству ЕС: ФРУ выступила против предложений по расширению полномочий пограничников

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который изменит законодательство о государственной границе, в частности, расширит контрольные полномочия пограничников. Этот документ вызвал беспокойство в Федерации работодателей Украины, выступившей против подобных изменений.

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Об этом заявил глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

"Федерация работодателей Украины не поддерживает предложения по расширению контрольных полномочий пограничников. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №12248 от 26.11.2024 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию законодательства о государственной границе Украины", который предусматривает расширение полномочий пограничников контроля бизнеса. Изменения, в частности, расширят полномочия Государственной. пограничной службы Украины по инициированию и самостоятельному осмотру транспортных средств и товаров на границе, в приграничных полосах и контролируемых районах и совместно с Национальной полицией Украины - за их пределами", - написал он.

Олейник подчеркнул, что действующее как украинское, так и европейское законодательство предусматривает, что пограничники могут проводить подобные осмотры только вместе с таможенниками, поскольку такие осмотры компетенции таможенных органов.

"Предложенные изменения создают риски чрезмерного необоснованного вмешательства правоохранительных органов в процессы таможенного оформления товаров и коррупции", - подчеркнул глава Совета ФРУ.

Он также отметил, что эти изменения противоречат законодательству Европейского Союза, предусматривающему четкое разграничение функций пограничного и таможенного контроля. Олийнык напомнил, что "Украина как кандидат на членство в ЕС обязалась полностью имплементировать и безусловно выполнять" законодательство ЕС.

ФРУ отмечает, что усиление контроля над бизнесом со стороны пограничной службы усилит значительные логистические вызовы для украинского бизнеса во время войны, в первую очередь – экспортеров, увеличит административную нагрузку и расходы как субъектов хозяйствования, так и государства.

"ФРУ категорически не поддерживает законопроект №12248 в части предоставления дополнительных контрольных полномочий по бизнесу Государственной пограничной службе и призывает сконцентрировать ресурсы государства и бизнеса на улучшении национально логистической инфраструктуры, дальнейшей интеграции транспортного сектора Украины в европейский, улучшении пограничной инфраструктуры и процедур таможенного оформления", – говорится в заявлении.