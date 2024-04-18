Промедление с утверждением документов между Гарпоком и Укрэнерго вредит инвестициям в 'зеленую' энергетику, – Савченко

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" и компания "Укрэнерго" должны ускориться с утверждением между собой актов об объеме небалансов, поскольку они были обязаны сделать это в срок до 1 апреля 2024 года и промедление в этом вопросе вредит отрасли зеленой энергетики. Об этом заявила Ольга Савченко, партнер Юридической компании ALTELAW.

"К 1 апреля производители должны были уже получить акты с суммами небалансов за предыдущие периоды. Однако даже эти два предприятия (Укрэнерго и Гарпок – ред.) между собой пока эти обязательства не выполнили, акты не подписали", – сказала Савченко.

По ее словам, таким образом, было нарушено законодательство, а также постановление Нацкомиссии по вопросам энергетики №178. В то же время, рассказывает Савченко, инвесторы ожидают, что вопрос все же будет решен как можно быстрее.

Она подчеркивает, что государственные компании не коммуникируют в достаточном объеме с отраслью ВИЭ, а задержку с подписанием актов оправдывают сложностью процесса, особенно с учетом необходимости решения вопросов "зеленых" электростанций, находящихся во временной оккупации.

Таковы предварительные объяснения, но конкретики никакой нет. Я бы сказала, что это отчасти и бездействие. Подписание этих актов поможет утвердить, наконец, размер услуги регулятором за весь этот период с 8.09.22. А после утверждения размера услуги возникнет соответствующее обязательство по оплате данной услуги (компенсации отрасли ВИЭ – ред.)", – отметила Савченко.

Также она рассказала, что производители "зеленой" электроэнергии уже обращаются в суд по взысканию задолженности, которая накопилась до сентября 2022 года и выиграют дела по данному вопросу.

"На позапрошлой неделе даже вышло постановление Кассационного хозяйственного суда, которым четко урегулировано, что обязательства Гарантированного покупателя бесспорны, они должны выполняться, несмотря на утратившие силу приказов Минэнерго №206 и №140", – пояснила адвокат. "Я думаю, что эта задержка действительно заключается в желании оттянуть дату наступления обязательства (перед производителями зеленой электроэнергии – ред.)", – резюмировала Савченко.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.

Как отмечают эксперты, "Укрэнерго" и Гарпок долго уклоняются от признания задолженности перед предприятиями зеленого поколения. Отмечается, что неподписание актов является механизмом, позволяющим госкомпаниям не признавать долг перед отраслью ВИЭ.