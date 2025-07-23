Прокурор в суде подняла свою пенсию до более 45 тыс. грн: отменила для себя решение правительства

Бывшая заместитель прокурора Донецкой области Наталья Бойко в суде повысила свою пенсию с 30544,36 до 45296,31 грн в месяц. Женщина отменила ограничение по своей выплате, которое было введено с 1 января 2025-го для всех пенсий.

Видео дня

Об этом говорится в решении суда по делу №200/3169/25. Так, с января 2025-го все спецпенсии ограничили с помощью введения специальных коэффициентов. В результате Бойко вместо более 45,2 тыс. стала получать по 30,5 тыс. грн.

"Начиная с января 2025 года выплата пенсии производится в размере 30 544,36 грн, начисленном с учетом требований Закона № 4059-IX и постановления № 1. Учитывая изложенное, представитель ответчика просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме", – говорится в материалах дела.

Суд решил, что Кабинет министров не имеет право принимать решение о размере пенсий. Это можно было сделать только в законе. Норма о введении коэффициентов в 2025-м предусмотрена законом (Законом о бюджете), однако сами коэффициенты ввели постановлением правительства.

"Вопросы пенсионного обеспечения прокуроров, в том числе условия и порядок перерасчета назначенных им пенсий, должна определять Верховная Рада Украины законом, а не Кабинет Министров Украины подзаконным актом", – говорится в решении суда.

Донецкий окружной административный суд принял решение обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области осуществить перерасчет и выплату с 01.01.2025 пенсии без применения коэффициентов.

Как ограничили пенсии

Первое постановление, которое Кабинет министров принял в 2025-м, – о применении коэффициентов на высокие пенсии. Речь идет о выплатах, размер которых выше 10 прожиточных минимумов (23,6 тыс. грн). Постановление предусматривает применение таких коэффициентов:

к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов (23 610 грн) и не превышающей 11 прожиточных минимумов (25 971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

к части пенсии, превышающей 11 ПМ (25 971 грн) и не превышающей 13 ПМ (30 693 грн), – 0,4;

к части пенсии, превышающей 13 ПМ (30 693 грн) и не превышающей 17 ПМ (40 137 грн), – 0,3;

к части пенсии, превышающей 17 ПМ (40 137 грн) и не превышающей 21 ПМ (49 581 грн), – 0,2;

к части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн), – 0,1.

Однако эти ограничения начали массово отменять в судах.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. Сейчас украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!