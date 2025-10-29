Прогноз изменился: украинцам назвали курс доллара до конца года

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital заметно улучшили прогноз курса гривни к доллару США до конца 2025 года и на 2026 год. Теперь они ожидают, что к концу декабря-2025 доллар в Украине будет стоить 43 грн, а не 43,5 грн, как ожидалось ранее.

Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Dragon Capital на 2025-2025 годы. Следует учитывать, что это прогнозные значения на 31 декабря соответствующего года, а не среднегодовой курс.

Аналитики ожидают, что НБУ может допустить лишь незначительное сезонное ослабление гривны до конца 2025 года. В результате, по их прогнозу:

к концу 2025 года курс доллара может достичь 43 грн/долл. – т.е. возможный рост составит 2,19% (по сравнению с официальным курсом от НБУ на 29 октября на уровне 42,08 грн/долл.);

к концу 2026 года возможный курс составит 44 грн/долл., что является существенным изменением прогноза, ведь ранее ожидалось 46 грн/долл.

Аналитики ожидают, что НБУ может допустить лишь незначительное сезонное ослабление гривны до конца 2025 года. Они считают, что курс удержится благодаря почти рекордно высоким золотовалютным резервам НБУ, даже несмотря на рост торгового дефицита.

Еще один позитивный фактор, который позволил улучшить прогнозы по валютному курсу, как утверждают аналитики, – это ожидание крупного внешнего финансирования. Речь идет "репарационном кредите" ЕС или его аналогах, также предусматривающих использование замороженных активов для финансовой помощи Украине.

Отмечается, что благодаря такому инструменту Украина может получить до $96 млрд внешнего бюджетного финансирования в ближайший год. При этом "репарационный кредит" не будет создавать дополнительной долговой нагрузки, так как его погашение будет осуществляться за счет будущих репараций от России.

Обратите внимание! В госбюджет на 2025 год был "заложен" среднегодовой курс на уровне 45 грн/долл. и 45,6 грн/долл. на конец года. Уже очевидно, что такие значения вряд ли станут реальностью, если в игру не вступят непрогнозируемые негативные факторы. Это указывает на то, что любые курсовые прогнозы, даже "официальные" зачастую не сбываются.

Другие прогнозы: не все так оптимистично

Прогноз роста ВВП снижен из-за возобновления российских атак на критическую инфраструктуру: – в 2025 году – 1,7% (было 2%),; – в 2026 году – 1,0% (было 1,5%).

из-за возобновления российских атак на критическую инфраструктуру: Инфляционное давление усилится до конца 2025-го из-за роста расходов бизнеса на обеспечение энергоснабжения и увеличения бюджетных расходов, но к концу 2026-го показатель может снизиться до 6% год к году (на 0,7 п.п. выше, чем ожидалось ранее).

Важно! Прогноз основан на сценарии "продолжения войны". Потому в случае достижения перемирия в начале 2026 года рост ВВП прогнозируется на уровне 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде не советуют вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, украинцев также предостерегают от инвестирования исключительно в иностранную валюту.

