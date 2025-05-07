Валютные резервы Украины выросли до рекорда: сколько теперь в "запасах" НБУ

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины расту второй месяц кряду послу серьезного падения. Так, по итогам апреля-2025 их объем увеличился на 10,2% – с 42,4 млрд долл. до рекордных 46,68 млрд долл. Главные причины роста – более значительные объемы помощи от международных партнеров, а также уменьшение регулятором объемов продажи доллара на межбанковском валютном рынке.

Видео дня

О сумме ЗВР свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Предыдущий рекорд фиксировался по итогам декабря-2024 – на уровне 43,8 млрд долл. Однако с января-2025 началось падение, продолжавшееся и в феврале, и суммарно составлявшее 3,5 млрд грн.

Объем валютных резервов Украины остается довольно высоким, согласно международным нормам. Так, по подсчетам НБУ, нынешняя сумма покрывает финансирование 5,6 месяца будущего импорта. "Нормой" же считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в апреле 2025 года: что влияло на объем

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за апрель-2025 составили более 6,3 млрд долл. (чуть больше, чем 6 млрд по итогам предыдущего месяца). На обслуживание долгов Украина потратила 517,9 млн долл., еще 82,1 млн было уплачено Международному валютному фонду (МВФ).

на счета правительства в НБУ за апрель-2025 составили (чуть больше, чем 6 млрд по итогам предыдущего месяца). На обслуживание долгов Украина потратила 517,9 млн долл., еще 82,1 млн было уплачено Международному валютному фонду (МВФ). Операции НБУ на межбанке . Нацбанк в апреле продал на валютном рынке 2,2 млрд долл., а выкупил всего 17,5 млн долл. В то же время чистая продажа валюты уменьшилась на 17,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

. Нацбанк в апреле продал на валютном рынке 2,2 млрд долл., а выкупил всего 17,5 млн долл. В то же время чистая продажа валюты уменьшилась на 17,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 742,5 млн долл.

В Украине ЗВР состоят из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. По состоянию на 1 мая 2025 года, золото занимает наименьшую долю в резервах – 6,2%. Ценные бумаги – 60% всего объема ЗВР, а оставшиеся 33,7% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в украинских банках ожидается изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (9 мая) он будет находиться в пределах от 41,05 до 42 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!