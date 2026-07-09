Профсоюзы предупредили о риске срыва отопительного сезона из-за ситуации вокруг Червоноградской ЦЗФ

Региональная организация Независимого профсоюза горняков Украины Западного региона обратилась к президенту Украины, премьер-министра, министра энергетики и главы Львовской ОГА с призывом незамедлительно вмешаться в ситуацию вокруг ПАО "Львовская угольная компания" (Червоноградской ЦЗФ).

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В обращении профсоюз заявляет, что из-за затягивания принятия решений под угрозой оказались рабочие места, стабильная работа государственных шахт, энергетическая безопасность страны и социально-экономическая ситуация всего региона.

"Ситуация вокруг центральной обогатительной фабрики стала критической. Из-за бездействия и затягивания принятия решений под угрозой оказались рабочие места, стабильная работа шахт, энергетическая безопасность государства и социально-экономическая ситуация всего региона", – говорится в письме.

В профсоюзе отмечают, что, несмотря на многочисленные обращения, судебные процессы и наличие необходимых документов, вопрос о запуске фабрики до сих пор не решен. Там считают, что каждый день промедления приближает предприятие к уничтожению, а работников – к потере работы.

В обращении также содержится требование прекратить искусственное затягивание процесса, принять законное решение относительно работы фабрики и не допустить её уничтожения.

"Время оправданий закончилось. Настало время принимать решения и нести за них ответственность", – подчеркнули авторы обращения.

В профсоюзе предупреждают, что дальнейшее бездействие может поставить под угрозу функционирование угольной отрасли Украины и затруднить подготовку к отопительному сезону 2026/2027.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волинец заявил, что длительный простой Червоноградской центральной обогатительной фабрики уже создает риски не только для работы государственных шахт и подготовки к отопительному сезону, но и для экологической ситуации и здоровья жителей региона.