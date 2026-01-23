"Продолжаются аварийные отключения": ситуация со светом в Украине резко осложнилась - ДТЭК
Из-за ударов российских террористов ситуация с электроснабжением по всей Украине резко осложнилась. Энергосистема сейчас работает на пределе возможностей.
Об этом сообщили в ДТЭК. По данным компании, часть объектов находится в аварийном ремонте.
Поэтому диспетчеры вынуждены применять аварийные отключения, чтобы не допустить перегрузки сетей. А такие отключения света трудно спрогнозировать, отметили в компании.
В ДТЭК отметили, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденного оборудования. Завершить ремонты на отдельных объектах планируют в ближайшие дни, что даст основания ожидать улучшения ситуации.
Напомним, что Укрэнерго заявляло о существенном осложнении ситуации по состоянию на утро 23 января. В компании отмечали, что несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт.
"Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и требуют остановки для ремонта", – отметили в "Укрэнерго".
О сложной ситуации в энергосистеме сказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем 23 января обращении.
Он отметил, что по состоянию на сейчас ремонтные бригады, аварийные службы, энергетические компании, ГСЧС Украины – все работают круглосуточно, есть результаты в восстановлении. Однако в целом ситуация остается очень сложной, особенно в Киеве и области, на Днепровщине – в Днепре и Кривом Роге, Харькове и области, в Запорожье, Сумской и Черниговской областях, в Одессе.
Как сообщал OBOZ.UA, в условиях длительных отключений света отдельные банкоматы могут оказаться обесточенными или же из-за ажиотажа деньги в них будут быстро заканчиваться. В связи с этим на официальном уровне украинцев призывают сделать запас наличных денег.
