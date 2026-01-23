Ситуация сложная: Украину накрыли аварийные отключения света
В ряде регионов Украины 23 января введены аварийные отключения электроэнергии – в частности, Киеве и области. Сколько они продлятся – неизвестно: по словам энергетиков, для их отмены ситуация должна стабилизироваться.
Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Причина применения экстренных отключений – последствия российских обстрелов.
- Тем, у кого свет есть, следует использовать его экономно.
"Из-за вызванных российскими обстрелами сложнейшей ситуации в энергосистеме – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии... Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.
Где смотреть график отключений света в каждой области
В то же время, подчеркивается, ситуация с отключениями может измениться в любой момент. А потому, чтобы иметь актуальную информацию, стоит следить за обновлениями на официальных ресурсах своего облэнерго:
