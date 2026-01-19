Украинцев призвали "запасать" наличку: сколько денег должно быть в период масштабных отключений электроэнергии
Украинцы уже несколько недель живут в режиме жестких графиков отключений света. Причина – повреждения энергообъектов из-за российских массированных атак. В таких условиях отдельные банкоматы могут оказаться обесточенными, либо же из-за ажиотажа деньги в них будут быстро заканчиваться. В связи с этим на официальном уровне украинцев призывают сделать запас наличных денег.
Как рассказали в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК), запас нужно рассчитывать так, чтобы его хватило на продолжительное время. В частности, советуют там, эти средства должны покрывать все расходы, которые могут возникнуть в течение 7-14 дней.
Зачем нужно иметь запас налички
В целом же, отметим, запас налички при масштабных отключениях света может понадобиться по ряду причин. В частности:
-
При неработающих банкоматах.
Без электричества или связи оплата картой становится невозможной.
-
Если в банкоматах закончатся деньги.
Даже если некоторые работают, очереди и предел выдачи делают доступ к деньгам ненадежным.
- Для возможности купить товары первой необходимости в любых условиях.
С наличкой еду, воду, топливо, лекарства можно независимо от состояния банковской инфраструктуры.
При этом деньги должны быть "заготовлены" разными купюрами. Ведь в сложных обстоятельствах:
- У продавцов может не быть сдачи с крупных банкнот.
- Мелкие покупки осуществлять проще: еда, вода, лекарства – все это часто стоит небольшие суммы, и мелкие купюры для этого более удобны.
- Деньги дольше остаются под контролем – с мелкими купюрами легче планировать расходы, поскольку можно точно отдавать нужную сумму и избегать лишних трат.
Отключения света затянутся
В целом, рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.
Более того, признал он, тяжелой ситуация будет даже в том случае, если враг не будет осуществлять новых атак по энергообъектам Украины. Дело, по его словам, в том, что энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.
"Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.
