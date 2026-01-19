Украинцев призвали "запасать" наличку: сколько денег должно быть в период масштабных отключений электроэнергии

Украинцы уже несколько недель живут в режиме жестких графиков отключений света. Причина – повреждения энергообъектов из-за российских массированных атак. В таких условиях отдельные банкоматы могут оказаться обесточенными, либо же из-за ажиотажа деньги в них будут быстро заканчиваться. В связи с этим на официальном уровне украинцев призывают сделать запас наличных денег.

Как рассказали в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК), запас нужно рассчитывать так, чтобы его хватило на продолжительное время. В частности, советуют там, эти средства должны покрывать все расходы, которые могут возникнуть в течение 7-14 дней.

Зачем нужно иметь запас налички

В целом же, отметим, запас налички при масштабных отключениях света может понадобиться по ряду причин. В частности:

При неработающих банкоматах.

Без электричества или связи оплата картой становится невозможной.

Если в банкоматах закончатся деньги.

Даже если некоторые работают, очереди и предел выдачи делают доступ к деньгам ненадежным.

Для возможности купить товары первой необходимости в любых условиях.

С наличкой еду, воду, топливо, лекарства можно независимо от состояния банковской инфраструктуры.

При этом деньги должны быть "заготовлены" разными купюрами. Ведь в сложных обстоятельствах:

У продавцов может не быть сдачи с крупных банкнот.

Мелкие покупки осуществлять проще: еда, вода, лекарства – все это часто стоит небольшие суммы, и мелкие купюры для этого более удобны.

еда, вода, лекарства – все это часто стоит небольшие суммы, и мелкие купюры для этого более удобны. Деньги дольше остаются под контролем – с мелкими купюрами легче планировать расходы, поскольку можно точно отдавать нужную сумму и избегать лишних трат.

Отключения света затянутся

В целом, рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.

Более того, признал он, тяжелой ситуация будет даже в том случае, если враг не будет осуществлять новых атак по энергообъектам Украины. Дело, по его словам, в том, что энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.

"Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.

