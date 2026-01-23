20 тысяч гривен ежемесячно: Зеленский рассказал, кто получит доплаты от государства

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решениях, призванных поддержать каждого и каждую, кто работает в ремонтных бригадах, ликвидируя последствия российских ударов. Все люди, задействованные в аварийно-восстановительных работах, получат доплаты по 20 тысяч гривен в месяц.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в пятницу, 23 января. Он отметил, что это будут доплаты за каждый месяц этой чрезвычайной ситуации в энергетике.

По словам президента, об этом договорились с премьер-министром и министром энергетики. Они урегулировали, какой будет формат выплат и как люди их получат.

"Каждому рабочему, кто в аварийно-восстановительных работах, доплата 20 тысяч гривен. За январь, февраль и март этого года. За каждый месяц – 20. Детали от правительства будут дополнительно", – заявил Зеленский.

Напомним: на днях глава государства анонсировал, что Кабинет министров на этой неделе должен принять решение о введении дополнительных ежемесячных доплат энергетикам, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах. Эти люди выезжают на места прилетов, восстанавливая поставки тепла, света, воды и газа под обстрелами, несмотря на сильные морозы, днем и ночью.

По состоянию на сейчас ремонтные бригады, аварийные службы, энергетические компании, ГСЧС Украины – все работают круглосуточно, есть результаты в восстановлении, отметил президент. Однако в целом ситуация остается очень сложной, особенно в Киеве и области, на Днепропетровщине – в Днепре и Кривом Роге, Харькове и области, в Запорожье, Сумской и Черниговской областях, в Одессе.

"Хочу отметить работу МВД – спасибо всем, кто привлечен. Все максимально четко и конкретно по запасам генераторов и оборудования, по реальной помощи городам, и больше всего – Киеву, по пунктам обогрева и поддержки людей. К сожалению, в столице до сих пор без отопления много домов. Максимум бригад, максимум оборудования применяется, чтобы помочь людям", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 18:00 в Киеве без теплоснабжения остаются еще около 1200 многоэтажных домов. Речь идет о жилье, которое подключают к системе отопления второй раз после повреждений, вызванных российскими атаками 9 и 20 января.

