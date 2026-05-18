"Продавали" инвалидности по $3 тыс. для уклонения от армии: разоблачены глава ВВК и врачи

На Кировоградщине разоблачили очередную схему "платных инвалидностей", которые "покупались" мужчинами призывного возраста, чтобы избежать мобилизации в армию. На этот раз в организации сделки подозревают председателя военно-больничной комиссии(ВВК) и его сообщников.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции. Причастным к схеме грозит до 10 лет заключения.

Как действовала схема

Организатор подыскивал "клиентов" и направлял их к сообщнице.

Та определяла врачей для подготовки медицинских документов .

. Медики вносили фиктивные сведения в истории болезней, корректировали результаты анализов и предоставляли инструкции по поведению во время прохождения комиссии (в частности имитации симптомов и ограниченной подвижности).

Стоимость "услуг" составляла $2-3,5 тыс. в зависимости от группы инвалидности.

Всего задокументировано не менее трех подтвержденных случаев "продаж" инвалидностей на общую сумму более $9 тыс. В двух случаях женщины обращались к участникам схемы для оформления документов о якобы необходимости постоянного ухода за ними со стороны мужчин – таким образом один из них на основании фиктивного диагноза получил третью группу инвалидности и избежал призыва.

Что известно о фигурантах

Двух соорганизаторов схемы задержали "на горячем" во время получения последней части неправомерной выгоды ($1300). Среди задержанных:

53-летний председатель врачебно-экспертной комиссии (ЛЭК);

заместитель медицинского директора городской больницы – председатель ВЛК;

председатель терапевтической Экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО);

по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО); врач-невропатолог отделения реабилитации и заведующий неврологическим отделением одной из городских больниц города Кропивницкого.

Им всем сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины – санкция за эти нарушения предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы. А председателя ЛЭК и председателя ВЛК взяли под стражу с альтернативой залога в сумме 499 200 грн каждому.

В рамках расследования правоохранители провели 8 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах фигурантов. В результате были изъяты:

наличные в эквиваленте 7 млн грн;

медицинскую документацию пациентов;

банковские карты;

мобильные телефоны;

автомобили;

черновые записи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее в этом году на Днепропетровщине была ликвидирована похожая схема уклонения от мобилизации. Руководство военно-врачебной комиссии при местном ТЦК организовало схему по продаже военнообязанным фиктивных медсправок для избежания призыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!