Проблема долгов 2022 года за возобновляемую энергетику требует изменений в законодательство – УВЭА

Несмотря на высокий уровень расчетов за зеленую электроэнергию в 2025 году, проблема долгов 2022 года остается нерешенной из-за регуляторных и законодательных ограничений.

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"Относительно 2022 года, проблема это регуляторная и надо ее решить изменением в законодательстве. Мы уже проводили много разговоров с Министерством энергетики, с энергетическим сообществом и пришли к выводу, что на уровне постановления регулятора эту проблему не решить. Проблема в законе", –– – подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что именно изменение формулы расчетов небалансов в 2022 году привело к накоплению долгов. "В 2022 году, когда регулятор принял новую формулу расчетов за небалансы, тогда возникла проблема с накоплением этих долгов. И суд Верховный признал, что в этой формуле есть неправильные решения и формула была остановлена. То есть, на сегодня, за 2022 год, остаются выплаты только на уровне 67%", – сказал Конеченков.

Он уточнил, что основная часть задолженности приходится именно на солнечную генерацию.

"67%. Но я хочу отметить, что среди количества этих долгов 95% приходится именно на солнечную энергетику, а 5% приходится на все остальные возобновляемые источники энергии", — подчеркнул он.

По мнению Конеченкова, первопричины проблемы следует искать в подходах к формированию "зеленого" тарифа в предыдущие годы.

"И это говорит о том, что политика тариф на зеленый тариф, когда принимали его, был достаточно высок для солнца, и он создал эти условия. Но в 2020 году, когда мы подписывали меморандум с правительством, мы урегулировали эту ситуацию. И сегодня солнечная энергетика очень активно развивается. Можно было тогда вырегулировать ситуацию. Тогда, может, сейчас таких не было проблем с долгами", — резюмировал он.

Ранее исполнительный директор ООО НПП "Энерго-Плюс" Вадим Литвиненко отметил, что основной объем долгов в секторе возобновляемой энергетики сформировался в 2022 году, его до сих пор не урегулировали, несмотря на сокращение задолженности.