Повышение тарифов госмонополий угрожает ГМК и экономике Украины, – Третьяков

Рост железнодорожных тарифов и тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии в условиях слабой мировой конъюнктуры может критически снизить конкурентоспособность украинской металлургии.

Об этом заявил генеральный директор ЧАО "Каметсталь" Александр Третьяков во время встречи премьер-министра Юлии Свириденко с представителями бизнеса в Днепре.

По словам Третьякова, повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" является абсолютно неприемлемым для ГМК. Для производства 1 тонны стали нужно перевезти минимум 3 тонны сырья, а нынешние тарифы УЗ уже выше, чем в Польше и Словакии.

"Даже незначительное повышение означает резкий рост себестоимости и потерю позиций на рынках", – подчеркнул Третьяков.

Он выразил уверенность, что хроническая убыточность пассажирских перевозок УЗ не должна перекладываться на промышленность. В качестве альтернативы он предложил предусмотреть в госбюджете-2026 около 20 млрд грн для компенсации пассажирского сегмента – ведь грузовые перевозки остаются прибыльными и не нуждаются в дотациях.

Также угрозу для отрасли представляют рост тарифов НЭК "Укрэнерго" и стремительный рост экспорта металлолома – до 50 тыс. т в месяц, что в 11 раз больше, чем в 2022 году. Используя нулевую пошлину по Соглашению об ассоциации с ЕС, украинский лом массово вывозят в ЕС, а затем реэкспортируют, в частности в Турцию.

"Переработка тонны лома в Украине дает 15 тыс. грн налогов и около $1200 валютной выручки. Зато прямой экспорт приносит в 4-5 раз меньше и лишает страну критического ресурса для "зеленого перехода", – отметил Третьяков.

Также генеральный директор "Каметстали" предупредил о рисках демпинга: из-за усиления торговых ограничений в США и ЕС производители из третьих стран ищут слабо защищенные рынки и Украина становится одной из целей.

"С 2026 года будет действовать экопошлина CBAM и новые меры ЕС. Угроза массового демпинга со стороны Китая, Турции и России более чем реальна. Это означает потерю внутреннего рынка, рабочих мест и налоговых поступлений", – подчеркнул он.

Третьяков призвал правительство и парламент разработать прогнозируемую тарифную и налоговую политику, а также спланировать защитные меры на внутреннем рынке. Иначе украинская металлургия рискует потерять свои позиции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзалізниці", бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.