Повышение тарифа на грузовые перевозки УЗ разрушит добывающую отрасль, – Оринчак

Повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, которое инициировала "Укрзалізниця", окажет негативное влияние на экономическую безопасность страны и конкурентоспособность украинских экспортеров, которые и так работают в условиях значительной экономической нестабильности. Грузовые тарифы "Укрзалізниці" при пересчете в доллары уже на 25-60% выше уровня в 2019-2021 гг., а тарифное давление со стороны УЗ уже стало препятствием для возобновления производства в целом ряде отраслей. Поэтому в текущих условиях повышение грузовых тарифов недопустимо.

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Об этом заявил исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак.

"Повышение тарифа приведет к росту себестоимости нашей продукции и уменьшит нашу конкурентоспособность на мировых рынках. Это, в свою очередь, вызовет сокращение объемов производства, приведет к убыткам и уменьшению инвестиций. И если кто-то думает, что это лишь теоретические угрозы, то напомню: недавно полностью прекратил свою работу Завалловский графитовый карьер, единственное в Украине разработанное месторождение этого материала. Он остановился, поскольку из-за высоких тарифов на перевозку и электроэнергию не выдержал конкуренции с Китаем", – подчеркнула Оринчак.

Она также отметила, что увеличение тарифов приведет к перетоку грузов с железной дороги на автотранспорт. Массовое появление грузовиков, загруженных разными видами добываемых материалов, чревато резким ухудшением технического состояния автодорог, которое и до войны не было на удовлетворительном уровне.

"Повышение тарифа УЗ станет ударом для социальной сферы, особенно в общинах, где население зависит от добывающей промышленности не только в плане занятости, но и в плане доступа к базовым социальным услугам. Это может привести к уменьшению финансирования больниц, школ, детских садов и социальных программ, уменьшению зарплат работников и сокращению инфраструктурных инвестиций в городах присутствия", – предупредила Орынчак.

Она выразила убеждение, что вместо повышения тарифов УЗ следует сосредоточиться на более эффективном управлении расходами, улучшении эффективности управления и привлечении инвестиций в инфраструктуру. Это позволит обеспечить стабильное развитие без негативных последствий отрасли и экономики в целом.

У "Укрзалізниці" есть все условия для снижения грузовых тарифов на 15-20%, не теряя рентабельности и показывая доходность. Долгосрочным же решением проблемы является демонополизация "Укрзалізниці" и выделение конкурентных услуг (таких как тяга) и распределение инфраструктурных услуг с регулированием тарифов Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", – резюмировала Орынчак.

Ранее глава Федерации работодателей транспорта Орест Климпуш заявил, что повышение тарифов "Укрзалізниці" в условиях военного положения – это шаг в неправильном направлении: из-за этого грузы перетекают на грузовики, и мы потеряем дороги, на строительство которых были потрачены миллиарды. Кроме того, это может привести к потере доверия среди граждан к министерским решениям.