Повышение прайс-кепов обеспечило новый суточный рекорд импорта электроэнергии – ExPro

Повышение прайс-кэпов на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии продолжает давать ощутимый эффект в виде роста импорта. 1 февраля Украина установила новый суточный рекорд по поставкам электроэнергии из-за рубежа – 46,5 тыс. МВт-ч.

Об этом свидетельствуют расчеты ExPro Electricity.

Аналитики отмечают, что рекордный суточный показатель стал продолжением тенденции, которая сформировалась после корректировки ценовых ограничений. В январе 2026 года Украина также достигла рекордного месячного объема импорта – 894,4 тыс. МВт-ч, что является самым высоким показателем за весь период полномасштабной войны.

По сравнению с декабрем 2025 года импорт электроэнергии в январе вырос на 40%. Наибольшую долю поставок традиционно обеспечивает Венгрия – 45% от общего объема. В целом рост импорта зафиксирован по всем направлениям, за исключением Молдовы.

В ExPro также отмечают существенное увеличение уровня использования межгосударственного импортного пересечения. Растет количество часов, когда он используется на полные 100% физических возможностей, прежде всего в дневные часы и вечерний пик. В почасовом разрезе наибольший рост импорта приходится на период с 8:00 до 17:00.

Аналитики связывают новый суточный рекорд непосредственно с повышением прайс-кэпов. Корректировка ценовых ограничений сделала импорт экономически целесообразным в те часы, когда ранее он был ограничен из-за несоответствия украинских предельных цен уровню европейских рынков.

Напомним, экспорт электроэнергии в январе 2026 года полностью отсутствовал. В целом экспорт не осуществляется с 11 ноября 2025 года, что дополнительно подчеркивает критическую роль импорта для балансировки энергосистемы.