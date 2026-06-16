Повышение грузовых тарифов УЗ нанесет значительный ущерб бюджету – я «Укрметаллургпром»

Планы "Укрзалізниці" по повышению грузовых тарифов могут привести к сокращению производства, потере рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений в бюджет.

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Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков во время круглого стола "Повышение тарифов "Укрзалізниці": риски для добывающей отрасли и экономики", организованного Национальной ассоциацией добывающей промышленности Украины.

Он подчеркнул, что вопрос тарифной политики необходимо рассматривать комплексно – с учетом состояния экономики, конкурентоспособности украинских предприятий и последствий для государственного бюджета.

Каленков напомнил, что сегодня грузовые перевозки фактически компенсируют убытки пассажирского сегмента, и отметил: дефицит пассажирских перевозок "Укрзалізниці" превышает 25 млрд грн в год, тогда как государственное финансирование покрывает лишь часть этих расходов.

"Если промышленные предприятия начнут останавливать производство из-за роста логистических расходов, государство потеряет значительно больше средств в виде налогов, валютной выручки и рабочих мест, чем получит от пересмотра тарифов", – подчеркнул он, сослав.

Каленков также обратил внимание на существенное сокращение грузовой базы "Укрзалізниці". Если до полномасштабной войны компания перевозила более 300 млн тонн грузов в год, то сейчас этот показатель сократился почти вдвое. В таких условиях, по его мнению, повышение тарифов может привести к дальнейшему падению объемов перевозок.

Отдельно участники круглого стола подчеркнули, что украинские предприятия уже работают под значительным давлением из-за войны, потери рынков сбыта, роста производственных затрат и новых европейских регуляторных ограничений, в частности механизма CBAM, и призвали власти искать сбалансированные решения по финансовой стабильности "Укрзалізниці", которые не будут создавать дополнительную нагрузку на производителей и экспортеров.

Ранее в ГП "Укрпромвнешэкспертиза" прогнозировали, что в случае повышения тарифов на грузовые перевозки на 45% Украина потеряет почти 100 млрд грн ВВП, более $2,4 млрд валютной выручки, более 36 млрд грн налогов и 76 тысяч рабочих мест.