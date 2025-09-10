Бронирование с шантажом и рабским трудом: всплыли новые циничные детали коррупционного скандала с фортификациями и Полтавской ОГА

На строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области, которое выполняла Полтавская областная военная администрация (ОВА), могли применять бесплатный труд. К этому заставляли рабочих частных и коммунальных предприятий, чтобы те могли получить "критический" статус для бронирования работников от мобилизации.

Видео дня

Об этом говорится в новом расследовании народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), опубликованном на YouTube-канале "Железный нардеп". Он отметил, что средства, выделенные на оплату труда строителей, были присвоены топ-чиновниками ОВА – речь может идти о 65 млн грн.

Как действовала схема

Железняк отметил, что о злоупотреблениях стало известно из комментариев под предыдущим расследованием – о многомиллионной коррупции в Полтавской ОГА на строительстве фортификаций. "Это откровенное рабство под прикрытием войны", – так описал комментатор действовавшую схему.

Нардеп назвал эту информацию правдивой. По его словам, некоторым предприятиям, которые обращались в Полтавскую ОВА, чтобы получить критичность и забронировать работников от мобилизации, выдвигали требование: отправить своих работников строить фортификации бесплатно.

Причем это коснулось как коммунальных, так и не коммунальных предприятий, но их названия не указываются. Схема была следующей:

предприятие направляло рабочих на строительство ;

; фактически денег за свой труд они не получали , но по документам их работа была оплачена;

, но по документам их работа была оплачена; позже определенную сумму государство компенсировало компаниям-подрядчикам, связанным с должностными лицами ОВА.

Точная сумма, которая могла быть украдена таким образом, остается неизвестной. Но глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, который тогда возглавлял ОВА, когда его вызвали в Раду, оценил стоимость строительных работ в 65 млн грн.

"По нашей информации, именно эту ситуацию 29 марта прошлого года активно чиновники Полтавской ОВА и обсуждали. И даже пытались выяснить, сколько же денег списывать на таких работников – на одного рабочего 600-700 грн", – объясняет Железняк.

Он предполагает: если проследить, где находились строители, на оплату работу которых списывали государственные средства, и умножить на 600-700 грн, может получиться указанная Прониным сумма. Железняк предупредил, что все материалы, включая названия предприятий, которые заставили присоединиться к коррупционной схеме, расследование он передал Национальному антикоррупционному бюро Украины.

"Фортификационные" схемы Полтавской ОГА: подробности

Право на строительство фортификаций в Донецкой области Полтавская ОГА получила в феврале 2024 года. Тендеры проводились не в прозрачных условиях, в результате чего 16 контрактов на общую сумму более 370 млн грн достались компании "ЕНК Construction".

Эксперты сошлись во мнении, что построенные сооружения не соответствуют требованиям современной войны. Но, кроме того, стоимость работ неоднократно повышали, из-за чего общая сумма выросла на 70 млн грн.

Факт коррупции подтверждают записи разговоров между руководителем "Примум Актив" и заместителем директора Департамента строительства Полтавской ОГА Виталия Кулинича. В частности, они обсуждали создание фиктивных договоров, чтобы уклониться от уплаты 40 млн грн НДС. Таким образом, общая стоимость фиктивных товаров и услуг могла достигать не менее 200 млн грн.

Реакция Пронина и подрядчика

После публикации информации Филиппа Пронина, который сейчас возглавляет Государственную службу финансового мониторинга Украины, вызвали в Верховную Раду, чтобы ответить на обвинения. Он пришел на вызов и продемонстрировал нардепам фото построенных укреплений, а также отверг все обвинения.

"Общая стоимость работ составила 375 млн, сэкономлено 5,5 млн, стоимость материалов в этом была 240 млн грн, стоимость строительных работ - 65 млн грн, НДС - 70 млн грн. Факт поставки всех товаров зафиксирован не только представителями администрации, но и комиссией, которая состоит из военного командования", – сказал чиновник.

Но, по словам Железняка, на снимках Пронина изображен другой участок, а не тот, о котором шла речь в расследовании. Последний сейчас находится под оккупацией.

Кроме того, на скандал отреагировали и в "Примум Актив" – фирме-посреднике, через которую закупили бетонные заградительные пирамиды на общую сумму 22 млн грн. Но оказалось, что компания продавала их государству в десять раз дороже, чем на рынок, а также нарушила условия доставки пирамид и завысила стоимость услуги в десятки раз. В то же время, ее представители признали, что поставили древесину не на 8 млн грн (как должно было быть по контракту), а на 900 тыс. грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другом расследовании, которое показало, что Филипп Пронин мог устроить на важные должности в Госфинмониторинг приближенных к себе лиц или работников без всякого предыдущего опыта. Среди новых госслужащих обнаружили бывшую работницу McDonald's, фотографа, бывшего прокурора с сомнительной репутацией и бывшего студента, который раньше нигде не работал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!