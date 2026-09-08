Пошлина на металлолом должна взиматься и при экспорте в ЕС, это станет поддержкой для бюджета, – Оринчак

После истечения срока действия нулевой квоты на экспорт металлолома Украина может частично компенсировать потери бюджета за счет распространения действующей пошлины в размере 180 евро за тонну на поставки во все страны без исключения, включая Европейский Союз.

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Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

По её словам, ранее при экспорте металлолома в страны ЕС пошлина не уплачивалась. В результате, по оценке Оринчак, государственный бюджет недополучал поступления, а украинские металлургические предприятия теряли дефицитное сырьё.

"Механизм пошлины в размере 180 евро за тонну должен применяться ко всем странам без исключения, в том числе при экспорте в ЕС", – отметила Оринчак.

Она считает, что такой подход после завершения действия нулевой квоты позволит одновременно увеличить бюджетные поступления и уменьшить стимулы для вывоза металлолома из Украины.

Как известно, до введения нулевой квоты экспорт лома из Украины неуклонно рос. И хотя экспортная пошлина на лом составляет 180 евро за тонну, Украина на этом ничего не зарабатывала, потому что этот лом вывозили через Польшу с нулевой пошлиной, а уже потом везли в Турцию. Из-за таких "серых" экспортных схем наш бюджет потерял более 3 миллиардов гривен.