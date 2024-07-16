Порошенко призвал Верховную Раду немедленно принять решение по преодолению энергетического кризиса

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал депутатов немедленно принять необходимые решения для обеспечения энергетической децентрализации. Ответственным за атаки на энергосистему является Путин, но бездействие властей недопустимо – подчеркнул пятый президент.

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"Пока здесь Верховная Рада охлаждается не только в переносном, но и в прямом смысле под работой кондиционеров, в глобальном Юге присоединилось к "Висе зла" большое количество стран. Проглатывайте этот прохладный воздух и представьте себе 9-й, 13-й или 20-й этаж многоэтажки без света, без кондиционеров, без лифта, без воды. А там малыши, там пожилые люди", – сказал Порошенко.

"В атаке на энергосистему точно виноват Путин. Но я хочу напомнить, что шесть недель назад мы пригласили в Верховную Раду премьер-министра. Мы потребовали, чтобы немедленно были внесены в Верховную Раду законы о снятии пошлин, снятие НДС с государственного финансирования закупки всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос – где солнечные батареи, где аккумуляторы, где когенерационные станции для электрической децентрализации? Где?", – возмутился Петр Порошенко.

Почему парламент это не принял? На прошлой неделе, на прошлой неделе? Ибо руководство парламента в турпоездках. На сегодняшний день из-за этого 400 народных депутатов совершают преступное бездействие", – считает Порошенко.

"А потом зимой будут холода, и Украину делают страной, где очень тяжело или невозможно жить. На фронте, конечно, тяжелее, но здесь и сейчас мы не допустим создания искусственных препятствий. Мы требуем немедленно закупить, обеспечить, защитить, потому что до зимы осталось очень мало времени", – отметил Порошенко.