Получить права на трактор или комбайн стало проще: как Кабмин решил вопрос нехватки кадров

Кабинет министров Украины принял решение отменить требование о трехлетнем стаже для получения разрешения на управление сельскохозяйственной техникой. Это касается водителей с категориями С1, С, D1, D, которые теперь могут работать на части агромашин даже без удостоверения тракториста-машиниста. Решение приняли после встречи с агропроизводителями, которые заявляли о дефиците кадров.

О нововведении сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. Она отметила, что правительство таким образом реагирует на запрос аграриев и пытается быстро закрыть кадровые пробелы.

"Правительство отменило требование о наличии трехлетнего стажа для получения разрешения на управление сельхозтехникой", – написала она, добавив, что это часть более широких решений для поддержки отрасли.

Дефицит в полях

Причина этого решения довольно очевидна, хотя о ней не всегда говорят прямо. Многие трактористы и машинисты сейчас служат в Силах обороны. Из-за этого на предприятиях не хватает людей, особенно в периоды, когда работа не может ждать. И здесь, кажется, правительство решило не усложнять процессы, а наоборот – убрать лишние барьеры.

Аграрии не раз поднимали этот вопрос. Они говорили, что даже при наличии техники иногда просто некому сесть за руль. Поэтому допуск водителей с другими категориями выглядит как быстрое, практическое решение. Возможно, не идеальное, но сейчас важна скорость.

Новые правила доступа

Речь идет о допуске к управлению техникой категорий А1, А2, В1, В2, В3. Это тракторы, самоходные зерноуборочные и кукурузоуборочные машины, техника для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод. То есть фактически вся ключевая техника для сезонных работ.

Важный момент – стаж до трех лет больше не является ограничением. Если раньше это могло останавливать человека от работы в поле, то теперь этот барьер сняли. И еще один нюанс: дополнительное удостоверение тракториста-машиниста для части техники не требуется.

Такое упрощение должно помочь во время посевной и жатвы, когда каждый день имеет значение. Задержки могут влиять на урожай, а следовательно – и на продовольственную безопасность. Именно на это и делает акцент правительство, говоря о системности решения.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Херсонщине из-за взрывного устройства, оставленного россиянами, погиб тракторист. В результате взрыва мины мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

