Польско-украинская граница разблокирована: стало известно, когда исчезнут очереди на КПП

Польские перевозчики сняли блокаду для грузовиков в пунктах пропуска с Украиной "Краковец", "Рава-Руська" и "Ягодин". Однако очереди на разблокированных пунктах пропуска до сих пор из-за большого количества транспортных средств. Ситуация перед КПП стабилизируется уже в ближайшее время.

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Об этом рассказал министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак в эфире RMF. Он добавил, что уже в ближайшие дни очереди на пограничных переходах должны исчезнуть.

Министр отметил, что после подписания соглашения с перевозчиками он поговорил по телефону с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым. По его словам, от выполнения требований митингующих украинской стороной зависит, возобновят ли они акцию протеста 1 марта.

Климчак также подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы до 1 марта выполнить требования польских перевозчиков. Он добавил: Киев пошел на встречу Варшаве по отмене электронной очереди для пустых фур на польской регистрации, которые возвращаются из Украины. Также срок пребывания в Украине польских грузовиков продлили от 20 до 60 дней.

Тем временем румынские фермеры продолжают частичную блокировку движения грузовиков возле пунктов пропуска на границе с Украиной "Сирет" и "Викову-де-Сус", несмотря на достижение соглашения с правительством. Об этом сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, передает "Укринформ".

"У пункта пропуска "Сирет", что напротив нашего перехода "Порубное", блокировка грузовиков продолжается уже третьи сутки подряд. Но буквально час назад с румынской стороны пропустили к нам первую партию из 10 грузовых автомобилей. На выезд из Украины пока грузовики не оформляют из-за блокирование", – отметил Заруднев.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, из-за блокирования поляками украинской границы динамика оформлений по импорту автотранспорта на региональных таможнях не претерпела весомых изменений. Но в целом с начала года выросли оформления на некоторых других таможнях, в частности Волынской. За период блокировки уменьшилось количество легковых автомобилей, ввозимых крупными автовозами.

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