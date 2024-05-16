Польша может стать двигателем в усилении европейских санкций против России, – Гончаренко

Российская угроза для Польши становится все более серьезной, и это в значительной степени спровоцировано недостаточностью санкций против Кремля. Именно поэтому Польша должна стать движущей силой в усилении европейских санкций.

Об этом заявил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Уничтожение экономических потоков, до сих пор продолжающих приносить ей десятки миллиардов евро на продолжение войны – это единственный путь ускорения капитуляции России и снижения угроз для восточного фланга НАТО. Уничтожить потоки можно только одним способом: последовательно и жестко ограничивать ее торговые пути", – подчеркнул Гончаренко.

Он отметил: там, где России разрешили ослабление санкций, она прибегает к демпингу и откровенно уголовным схемам. К ним можно отнести и попытки заглушить GPS-сигнал в Балтийском море, и шантаж, к которому прибег Кремль, чтобы пролоббировать ослабление квот для экспорта своей металлопродукции в ЕС, чтобы заработать более 3 миллиардов евро на продолжение войны.

"Сейчас когда Россия пытается окончательно уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, а ЕС стоит перед вызовом новой волны беженцев из Украины, действовать нужно особенно активно и последовательно. И эти действия должны показать России, что ЕС единственный в своем стремлении к победе над кремлевской диктатурой", подчеркнул Гончаренко.

Сейчас в ЕС начали рассматривать 14 пакет санкций против агрессора, и его следует сделать жестким и жестким, акцентировал нардеп. Очередной пакет санкций, по его убеждению, должен предусматривать не только отмену предварительных послаблений, но и полный запрет российской металлопродукции, экспортируемой в страны ЕС. Ведь этот же российский импорт металла бьет и по экономике Польши – потому что он дотирует предприятия в Чехии, Бельгии и Италии из-за российского демпинга.

"Недавно ПАСЕ поддержала мою правку о необходимости разработки механизма конфискации активов, принадлежащих олигархам, которые нарушают санкционный режим и продолжают обеспечивать войну против Украины. Теперь ЕС может разработать соответствующее законодательство. Польша показала моральный пример, когда в 2022 году одной из первых ограничила российскую нефть, а затем и в 2024 году, когда закрыла границу для российской агропродукции. Теперь страна может выступить двигателем в процессе ужесточения санкций. Но продемонстрировать Путину, что мы единственные", – резюмировал Гончаренко.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.