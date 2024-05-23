Подорожание горючего ударит по людям и ценам на товары и услуги, – Новак

Повышение акцизов на горючее, инициированное Кабмином уже с июля этого года, станет большим стрессом для экономики и граждан, ведь вызовет удорожание бензина и дизеля, а следом – цен на все товары и услуги.

Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Сейчас повышать акцизы на горючее – значит его удорожать. В нынешних социально-экономических условиях это еще один удар по всем гражданам Украины, с одной стороны. Во-вторых, удорожание транспортных услуг в свою очередь приведет к удорожанию большинства товаров и услуг, потому что транспортные услуги являются элементом себестоимости большинства товаров и услуг, да еще и в разных пропорциях", – подчеркнул экономист.

По его словам, сейчас экономическое состояние граждан и бизнеса довольно шатко, поэтому очередное подорожание товаров и услуг станет для экономики ударом.

"Поэтому здесь нужно семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Стоят ли дополнительные несколько миллиардов гривен поступлений в бюджет, стоит ли оно такого огромного стресса для почти всех граждан и всей экономики", – говорит эксперт.

Как известно, Кабмин подготовил проект Закона, предусматривающий постепенный рост ставок акцизов на горючее с 1 июля 2024 года. Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до 242,60 евро за 1000 л, на дизель – на 40 евро, до 177,6 евро за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директив ЕС.

В то же время, представители аграрной отрасли заявили, что первый этап подорожания придется как раз на начало жатвы, и из-за этого повлечет рост цен на аграрную продукцию, а как следствие – на продукты питания.