Почему в магазинах спрашивают, нужен ли чек: что должен знать каждый покупатель

Причина, по которой в магазинах у украинцев спрашивают, нужен ли чек, заключается в законодательных нормах об использовании регистраторов расчетных операций (РРО). Все магазины, которые продают товары или предоставляют услуги, обязаны проводить расчеты через такие системы, ведь они формируют фискальный чек и передают данные в налоговые органы:

Видео дня

"Это необходимо для учета операций и контроля налогообложения. Выдача фискального чека является обязательным требованием, и за его невыполнение предусмотрена ответственность для продавца или кассира", — рассказала в комментарии УНИАН адвокат Ольга Брус.

По словам Брус, когда кассир спрашивает, нужен ли чек, это скорее напоминание. Ведь за его невыдачу предусмотрено наказание. И здесь уже право человека: взять этот чек или нет. Но они обязаны его распечатать, потому что это фиксация самой покупки.

Для самого потребителя наличие этого документа является ключевым фактором безопасности. В соответствии с законодательством о защите прав потребителей, именно чек позволяет без проблем:

вернуть или обменять товар;

сдать технику или вещи на гарантийный ремонт;

доказать факт покупки, если возникли претензии к качеству.

Что делать, если чек утерян?

При оплате картой: операция автоматически фиксируется банком и отображается в выписке, поэтому подтвердить платеж проще даже без бумажного носителя.

операция автоматически фиксируется банком и отображается в выписке, поэтому подтвердить платеж проще даже без бумажного носителя. При оплате наличными: если вы расплатились "живыми" деньгами и не взяли документ, доказать факт покупки в конкретном магазине будет чрезвычайно сложно.

Штрафы и материальная ответственность кассиров

За игнорирование правил выдачи расчетных документов на субъекты хозяйствования ждут жесткие финансовые санкции:

Первое нарушение: штраф в размере 100% от стоимости проданного без чека товара.

штраф в размере от стоимости проданного без чека товара. Повторное нарушение (в той же торговой точке): сумма штрафа увеличивается до 150%.

Пример: если клиент приобрел продукцию на 1 000 грн и не получил чек, магазин оштрафуют на 1 000 грн. Следующий подобный промах на аналогичную сумму обойдется заведению уже в 1 500 грн.

Отметим, что после запуска программных РРО продавцам больше не обязательно будет печатать бумажный чек. Можно просто показать QR-код или отправить СМС.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что в Украину могли попасть опасные пищевые продукты — желейные жевательные конфеты, в составе которых обнаружен дельта-9-ТГК (тетрагидроканнабинол). Речь идет об основном психоактивном компоненте, содержащемся в растении каннабис (марихуане). Это вещество, оборот которого ограничен, и его наличие в пищевых продуктах недопустимо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!