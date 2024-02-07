Перевалка в польских портах происходит в четыре раза медленнее, чем в черноморских, – Мизенцева

В 2023 году объем товаров компании "Метинвест" в Польше вырос на 16%. Увеличению грузопотока способствовало разблокирование дорог, однако узкими местами остается перевалка в портах и пересечение границы.

Об этом рассказала руководитель отдела логистики Metinvest Polska Юлия Мизенцева в интервью ведущему польскому изданию Puls Biznesu.

По ее словам, самая большая проблема – транспортировка товаров через польско-украинскую границу и перевалка в портах, препятствующих поставке на наш рынок и транзита морскими путями.

"Польско-украинское соглашение предусматривает, что шесть поездов в день со сталью и рудой должны проходить по широкому пути на пункте пропуска Медика. На самом деле пропускают три-четыре, поскольку польская пограничная и железнодорожная администрации отдают приоритет другому транспорту. Поэтому мы часто вынуждены долго ждать границы, что увеличивает наши расходы. За каждый час простоя нам приходится платить 1,9 швейцарских франков за коммерческий вагон", – отмечает Юлия Мизенцева.

Она предполагает, что одной из причин очередей на границе могли стать недавние протесты польских перевозчиков и фермеров. И надеется, что приостановка протестов будет способствовать бесперебойной перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом – ведь после пересечения границы транспортные перевозки через Польшу осуществляются достаточно эффективно.

Есть проблемы также и с перевалкой грузов в портах – она слишком медленная. Это может быть вызвано нехваткой персонала в терминалах.

"Сыпучие грузы, такие как железная руда и уголь, перегружаются гораздо быстрее, чем металлопродукция. Перевалка в польских портах проходит в четыре раза медленнее, чем на черноморских терминалах", – отмечает Юлия Мезенцева.

Несмотря на трудности, Группа "Метинвест" заинтересована в построении долгосрочных бизнес-отношений на польском рынке, подчеркнула Мизенцева: компания готова нарабатывать решения вместе с польской стороной, чтобы упростить таможенные процедуры и транспортировку.