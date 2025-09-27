Падение цен на РСВ в сентябре показало прозрачность рынка — Игнатьев

В сентябре цены на энергетическом рынке "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2025 года. Это стало ощутимым ударом для трейдеров, однако одновременно показало формирование прозрачной конкурентной среды.

Об этом заявил эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Станислав Игнатьев, сообщает РБК-Украина.

"Поскольку большинство трейдеров понесли убытки. Мы впервые за историю нового рынка электрической энергии, который начался с июля 2019 года, почувствовали наконец прозрачный открытый рынок энергии", — подчеркнул эксперт.

По его словам, ключевым фактором стал рост предложения от возобновляемых источников.

"Когда на рынок на сутки вперед выходит большое предложение, в первую очередь от "зеленой генерации" — это ветер и солнце, и они обваливают цены", — объяснил Игнатьев.

Таким образом, конкуренция сломала устоявшиеся ценовые практики и расширила возможности для меньших игроков.

"Здесь выиграли и производители, в первую очередь — это малые предприятия, которые свободно вышли на рынок в свои предложения и предложили дешевле, чем предлагают другие крупные компании. С другой стороны, выиграл крупный бизнес, который покупает электрическую энергию на рынке на сутки вперед. Единственный, кто проиграл, — это крупные игроки, и проиграли в этом, конечно, трейдеры", —подчеркнул эксперт.

Игнатьев добавил, что удешевление электроэнергии имеет также сезонный характер — из-за низкого спроса осенью и возвращения в работу блоков АЭС после ремонтов.

В то же время он отметил: даже если цены вырастут с началом отопительного сезона, рыночные правила уже изменились — и трейдерам придется адаптировать свои стратегии.