Освобождение от НДС для ветровых турбин станет стратегическим решением для энергобезопасности, – Конеченков

В конце сентября 2025 года в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты №14089 и №14090, которые способствуют освобождению от НДС импорта ветровых турбин и комплектующих. Как отмечает председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, это результат совместной работы представителей отрасли и парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

"Это не просто техническое обновление – это сигнал, что Украина готова поддерживать все ВИЭ-технологии на равных условиях, как это уже есть в некоторых странах Европы и мира", – отметил Конеченков.

Налоговые стимулы для ветроэнергетики – это не льгота, а необходимый инструмент для энергетического перехода, убежден эксперт.

Он добавил, что ветровая энергетика обеспечивает генерацию в зимний период, когда система нуждается в дополнительных мощностях, поэтому освобождение от НДС импорта оборудования является "стратегическим решением для укрепления энергетической безопасности Украины".

По словам Конеченкова, мировая практика подтверждает эффективность такого подхода. В Великобритании действует нулевая ставка НДС на установку ветровых турбин, в Португалии – снижена до 6%, а в Италии – до 10%. Китай, со своей стороны, сочетает льготный импорт с частичным возвратом уплаченного НДС производителям.

"Такие стимулы демонстрируют, что государство создает предсказуемые правила игры и повышает доверие инвесторов. Украина должна действовать так же – чтобы ни одна из ВИЭ-технологий не оставалась вне поддержки", – подытожил Конеченков.

Ранее вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов отметил, что такое решение может существенно улучшить экономические условия для инвесторов, поскольку проекты ВЭС требуют больших капиталовложений, чем солнечные.