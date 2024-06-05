Обязательство импортировать 80% электроэнергии для бизнеса приведет к остановкам – Ассоциация добывающих предприятий

Добывающие предприятия призвали премьера отменить обязательство импортировать 80% электроэнергии: это приведет к сбоям в работе промышленности и транспорта

Повышение нормы импорта электроэнергии до 80%, принятое Кабмином для промышленности, приведет к серьезному ухудшению ситуации с энергоснабжением добывающей отрасли и росту производственных затрат.

Об этом говорится в письме главы Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксении Оринчак к премьер-министру Денису Шмыгалю.

В ассоциации подчеркивают: мощность межгосударственных связей меньше потребностей даже одной добывающей отрасли. Таким образом, это обязательство приведет к дефициту импортной электроэнергии, а соответственно ажиотажно повысит ее стоимость.

"Это повлечет за собой искусственный рост спроса на импорт и спекулятивный рост цен. На аукционах по распределению межгосударственных связей преимущество получат предприятия с низкой долей затрат на электрическую энергию в себестоимости продукции. Рост требований для предоставления гарантий поставки электроэнергии серьезно повредит энергоемким отраслям промышленности, особенно добывающей, и приведет к остановке горнодобывающих производств в периоды высоких цен", – говорится в письме.

НАДПУ предостерегает, что нестабильный режим производства повлечет за собой каскадный эффект, усложняя планирование и негативно повлияв на добывающий сектор экономики. Это, в свою очередь, приведет к сбоям в смежных отраслях, в частности в железнодорожном и морском транспорте, уменьшив объемы перевозки сырья и вызвав задержки и перерывы в логистических цепочках.

"Последствием принятого правительством решения станет падение производства горно-обогатительных комбинатов. В результате роста стоимости электроэнергии добыча железорудного концентрата снизится на 9 миллионов тонн, что повлечет серьезные экономические потери для Украины: падение ВВП на 1,4%, потеря 10 миллиардов гривен налоговых поступлений и 1,3 миллиарда долларов США валютной выручки", – отмечает ассоциация.

Учитывая изложенное, НАГПУ обращается к правительству с просьбой вернуться к предыдущим стандартам гарантирования энергоснабжения (30% импорта с мая по сентябрь или 50% с октября по апрель) или рассмотреть возможность корректировки до 50% импорта в течение года совместно с инициативами по расширению источников электроэнергии Также ассоциация просит учитывать объемы импортируемой электроэнергии при распределении лимитов внутреннего поколения.

Напомним, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% - больше импортировать в Украину нет возможности.