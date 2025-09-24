Обвал сентябрьских цен на рынке объясняется сезонностью и ремонтами генерации – Центр Разумкова

В сентябре цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) существенно снизились. Причины этого объяснил директор энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Омельченко.

"Но для нас понятно, что эти факторы, которые мы перечислили, то есть ремонтная кампания, сезонный фактор, они являются ключевыми на сегодня. И плюс снижение потребления традиционно. Это же ни для кого не секрет, что в сентябре снижается потребление электрической энергии, так же как, например, в апреле, в мае", – отметил эксперт.

Он напомнил, что "Энергоатом" в этот период активно продавал электроэнергию по двусторонним контрактам, и часть трейдеров рассчитывала на быстрый заработок.

"Действительно, "Энергоатом" распродавал свою электроэнергию по двусторонним контрактам от 4800 до 5300, там дифференциал достаточно высокий был и те, видимо, кто купил за 4800 уже потирали руки, думали: сейчас заработаем. Но, видите, не так случилось, как думалось. Это рынок, понимаете, здесь нельзя ставить, это не казино", — подчеркнул Омельченко.

По его словам, падение цен было вполне прогнозируемым, а трейдерам стоит больше внимания уделять анализу базовых факторов.

"Здесь никакого бинома Ньютона абсолютно нет. И мне кажется, здесь искать какую-то черную кошку в черной комнате, при чем там, где ее нет, — это занятие абсолютно не имеет никакого смысла. Поэтому трейдерам вместо того, чтобы искать эту черную кошку, им надо, на мой взгляд, поработать, сделать разбор полетов и понять основные факторы, которые влияют на ценовую политику, более детально анализировать информацию по работе блоков, по ремонтной кампании, по спросу", — пояснил эксперт.

Напомним, энергетический эксперт Андриан Прокип также объяснил ситуацию с ценами на рынке электроэнергии избытком предложения, ростом мощностей АЭС после ремонтов и традиционным сентябрьским снижением спроса.