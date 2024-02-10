Новые тарифы на коммуналку в Украине: сколько может стоить кубометр воды после подорожания

В Украине уже с апреля планируют пересчитать тариф на воду в крупных городах. Проект пересмотра цен разработала Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Окончательное решение еще не приняли, однако его должны рассмотреть в ближайшее время.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Действующие и анонсированные тарифы на воду (по подсчетам редакции)

"Днепрводоканал"

действующий тариф – 31,36 грн за кубометр

тариф с апреля – 37,6 грн за кубометр

тариф с июня – 46,2 грн за кубометр

"Хмельницкводоканал"

действующий тариф – 27,39 грн за кубометр

тариф с апреля – 31,15 грн за кубометр

тариф с июня – 40,5 грн за кубометр

"Киевводоканал"

действующий тариф – 30,38 грн за кубометр

тариф с апреля – 40,7 грн за кубометр

тариф с июня – 46,8 грн за кубометр

"Винницаоблводоканал"

действующий тариф – 25,62 грн за кубометр

тариф с апреля – 35 грн за кубометр

тариф с июня – 52 грн за кубометр

"Ривнеоблводоканал"

действующий тариф – 32,59 грн за кубометр

тариф с апреля – 40,69 грн за кубометр

тариф с июня – 47,96 грн за кубометр

Водоканалы работать со старыми тарифами больше не могут. И хотя в Украине вопросы тарифов на коммунальные услуги часто политизируются, они не могут не расти вместе с подорожанием ремонтов, оборудования, топлива, перерасчетом зарплат. Как говорится в документах НКРЭКУ, например, у "Киевводоканала" в действующем тарифе заложены показатели, которые уже давно не актуальны.

почти на 18,5% снизились объемы потребления воды в столице. Чем меньше воды продают, тем выше должен быть тариф;

на электроэнергию расходы увеличились на 30,29%. А без тока не будут работать насосы, фильтры и т. п.;

затраты на оплату труда выросли на 23,6%;

реагенты подорожали на 99,85%

На тариф также влияет и курс доллара. Многие водоканалы имеют валютные льготные кредиты. К примеру, "Водоканал" должен заплатить Международному банку реконструкции и развития 37,7 млн грн в эквиваленте. В новом тарифе заложили курс доллара в 40,7 грн/$.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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