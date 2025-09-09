Новые iPhone 17 в Украине: сколько будут стоить гаджеты в магазинах

Сегодня 9 сентября компания Apple официально анонсировала линейку iPhone 17. Продажи стартуют в конце сентября, а в Украину первые партии приедут в октябре.

Некоторые украинские сети начали принимать предоплату за устройства. Они уже показывают ориентировочные цены в гривнах и обещают поставки в конце октября. OBOZ.UA узнал, какие цены на новые смартфоны уже появились в украинских магазинах.

Цены в гривнах

В Украине новые айфоны оказались существенно дороже американских. Это связано с налогами, пошлинами, сертификацией и логистикой. В некоторых магазинах цена стартует с 49 999 грн за базовую модель iPhone 17 с памятью 256 GB.

Максимальные цены, которые фиксируют ритейлеры:

iPhone 17 Pro Max – до 95 000 грн (2 289 долларов)

iPhone 17 Pro – до 88 000 грн (2 120 долларов)

iPhone 17 Air – до 71 000 грн (1 711 долларов)

iPhone 17 – до 59 000 грн (1 422 доллара)

Стоимость iPhone в официальных розничных сетях Apple

iPhone 17 - от 799 долларов

iPhone Air - от 999 долларов

iPhone 17 Pro - от 1 099 долларов

iPhone 17 Pro Max - от 1 199 долларов.

Сравним модели

Если сравнить цены на модели iPhone 17 Pro и Pro Max, разница между ними ощутима. Например, iPhone 17 Pro 256GB Silver стоит 63 999 грн, тогда как iPhone 17 Pro Max с таким же объемом памяти – 70 999 грн.

Вариант с 512 GB в Pro оценен в 75 999 грн, тогда как Pro Max – 82 999 грн. Максимальная комплектация с 1 TB в версии Pro стоит 87 999 грн, а у Pro Max – 94 999 грн.

Получается, что доплата за больший экран и аккумулятор у модели Pro Max составляет в среднем около 7 000 грн для каждой конфигурации.

Кроме этого, предоплата может составлять еще около 5%. Поставки ожидаются в конце октября, хотя официальные международные продажи начнутся уже 19 сентября.

Что показала Apple на презентации

OBOZ.UA уже рассказывал, что компания Apple 9 сентября 2025 года провела в Купертино в Калифорнии свою ежегодную презентацию новых гаджетов. Событие получило название Awe Dropping – и это не случайный выбор. Событие транслировали на весь мир через официальный YouTube-канал Apple. OBOZ.UA внимательно следил за презентацией.

Самыми мощными в истории стали модели iPhone 17 Pro и Pro Max. iPhone 17 Pro имеет 6,3-дюймовый дисплей, а iPhone 17 Pro Max – 6,8-дюймовый.

Больше плато задней камеры содержит три 48-мегапиксельные камеры. Обновленная телеобъективная камера предлагает 8-кратный оптический зум, что превышает 5-кратный предел в моделях iPhone 16 Pro.

iPhone 17 Pro Max предлагает самое долгое время работы от аккумулятора среди всех моделей iPhone – до 39 часов воспроизведения видео на одном полном заряде.

Настоящей сенсацией стал iPhone 17 Air – самый тонкий в истории, всего 5,6 мм. iPhone Air дебютирует с 6-ядерным процессором A19 Pro.

Процессор даже быстрее и эффективнее, чем A19. Графический процессор обновлен вторым поколением динамического кэширования, удвоенной скоростью математических вычислений и новым унифицированным сжатием изображений.

iPhone 17 может похвастаться быстрой зарядкой: всего 10 минут зарядки обеспечивают 8 часов воспроизведения видео.

