Apple презентует iPhone 17, новые Apple Watch и AirPods: все детали, фото и видео. Обновляется

Компания Apple 9 сентября 2025 года проводит в Купертино в Калифорнии свою ежегодную презентацию новых гаджетов. Событие получило название Awe Dropping – и это не случайный выбор. Оно еще до момента представления линейки iPhone 17 и других новинок намекало на действительно впечатляющие изменения в продуктах техногиганта.

Событие транслируют на весь мир через официальный YouTube-канал Apple. OBOZ.UA внимательно следит за презентацией и обновляет публикацию онлайн.

– В сети с нетерпением ждут главную новинку – iPhone 17 Air.

– Главной новинкой, конечно, станет линейка смартфонов iPhone 17. В ней поклонникам "яблочной" техники представят первое действительно значительное обновление дизайна телефона со времен культового iPhone X – ультратонкий iPhone 17 Air.

Также миру покажут долгожданные флагманы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с улучшенными характеристиками и увеличенной батареей.

Среди новинок также топовые смарт-часы Ultra 3, которые умеют выходить на связь через спутник и имеют другие улучшенные характеристики, а также наушники AirPods Pro 3-го поколения, которые получили существенные апдейты.

Вместе с новым телефоном эти гаджеты существенно усилят экосистему продуктов Apple.

Что не покажут

Компьютеры Mac обычно не становятся частью сентябрьских презентаций Apple.

На этот раз новые Mac могут вообще пропустить осень из-за задержек в разработке. В частности, MacBook Pro M5 почти готов, но его запуск прогнозируется только на начало 2026 года, а новый Mac Pro имеет неопределенные сроки. Даже если какой-то Mac появится раньше, это вряд ли произойдет до октября.

Apple часто анонсирует новые наушники AirPods на сентябрьских мероприятиях, и в этом году это касается AirPods Pro 3. Однако, для бюджетных AirPods 4 и премиуммодели AirPods Max обновлений не предусмотрено в ближайшее время. AirPods 4 дебютировали только в прошлом году, поэтому значительные изменения возможны не ранее 2026-го.

Некоторые устройства, вероятно, отложат на октябрь или ноябрь. Речь идет о M5 iPad Pro с мощным процессором, обновленный AirTag 2 для отслеживания вещей, Apple TV 4K на базе A17 Pro для лучшей производительности.

