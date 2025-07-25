Новое правительство должно сфокусироваться на отсрочке экологической пошлины CBAM, – Оринчак

Отсрочка действия механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) для украинского бизнеса – критически важная задача, которая должна стать одним из приоритетов нового правительства. Это позволит защитить добывающую отрасль, сохранить рабочие места и выполнить обязательства в рамках недавно подписанного Соглашения между Украиной и США по критически важным полезным ископаемым.

Видео дня

Об этом заявила исполнительный директор Национальной добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак.

По ее словам, сейчас все внимание сосредоточено на возможностях, которые имеет новый состав правительства для коммуникации с европейской стороной. В частности, эксперт выразила надежду, что министр экономики Тарас Качка, который был непосредственно вовлечен в процесс внедрения CBAM, сможет наладить системный диалог с Еврокомиссией для достижения форс-мажорной отсрочки действия этого механизма для Украины.

"Должна быть государственническая позиция. Мы как ассоциация неоднократно обращались в Еврокомиссию, получали промежуточные ответы, но дальше процесс не продвинулся. Коммуникация со стороны украинской власти просто остановилась", – отметила она.

По ее мнению, белому бизнесу – в частности добывающим компаниям, которые поставляют сырье для оборонной промышленности и фортификаций – нужна не только поддержка, но и защита. Она подчеркнула, что с 2026 года пошлина CBAM в размере 150 евро за тонну не будет поступать в украинский бюджет — эти средства получит Европейский Союз.

"Должны добиться форс-мажорных условий для украинских компаний. Ведь сегодня наша добывающая отрасль – это основа промышленной безопасности. А любая остановка этих предприятий обернется кратно большими затратами из бюджета. У Минэкономики вопрос отсрочки СВАМ точно должен быть в КРІ, в победах как министра – особенно учитывая подписанное соглашение между Украиной и США. На сегодняшний день это огромный информационный повод, ведь договоренности по ископаемым мы должны выполнить", – заявила она.

Эксперт также отметила, что в 27 странах ЕС CBAM внедряется гибко, с большим количеством льгот и исключений для национальных компаний. Украина же не имеет аналогичного механизма защиты, несмотря на то, что не является полноценным членом ЕС и еще не адаптировала европейское законодательство в полном объеме.

"Пока мы не в ЕС – нам нужен свой механизм, аналог CBAM, с учетом национальных особенностей. Мы большая ресурсная страна. Это должно быть частью государственной политики", – подытожила она.

Как известно, до полноценного запуска европейской пошлины CBAM осталось чуть меньше полугода года. И если Украина не получит отсрочку, то уже в ближайшие пару лет, по оценкам Федерации работодателей, потеряет $4,7 млрд экспорта и $2,7 млрд инвестиций. Также, по оценкам аналитических центров, можем потерять к 2030 году 6,4% от ВВП, и более 116 тыс. рабочих мест.

Украинская власть уже начала переговоры об отсрочке для Украины этой пошлины, но результатов пока нет. Бизнес и эксперты призывают правительство ускорить переговоры – ведь наша страна точно имеет право на отсрочку по законодательству ЕС.