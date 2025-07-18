Миселюк объяснил, почему Сметанина не смогут назначить в 'Укроборонпром'

Герман Сметанин не может возглавить "Укроборонпром" еще минимум год – в соответствии со статьей 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции", поскольку как министр стратегической промышленности он осуществлял контроль и надзор за "Укроборонпромом".

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Об этом пишет политолог Андрей Миселюк в статье "Минстратегпром: ликвидированное министерство и неопределенная судьба Германа Сметанина" комментируя решение Президента Украины вернуть бывшего уже министра ликвидированного министерства стратегической промышленности в "Укроборонпром".

Автор отмечает, что генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" назначает не Президент Украины или Кабмин, а Наблюдательный совет.

Конкурс, на котором был избран нынешний генеральный директор Олег Гуляк, был серьезным: "Этому предшествовали поиск и оценка кандидатов, которые проводило украинское представительство Odgers Berndtson – международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена. На должность руководителя Укроборонпрома претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними Наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ" - отмечали в октябре прошлого года в Минстратегпроме.

Как после такого Наблюдательный совет согласится разорвать контракт с Олегом Гуляком и без конкурса назначить бывшего министра в нарушение Закона "О предотвращении коррупции" – не очень понятно, отмечает политолог.

Для самого Германа Сметанина ситуация с каждым днем усложняется на бытовом уровне – ликвидация Минстратегпрома и увольнение с должности министра прекратило его отсрочку от призыва.