'Не мешайте выжившим': Порошенко призвал Зеленского ветировать несправедливое повышение налогов

Закон о повышении налогов несправедлив. Он ударит исключительно по доходам легальных работников и бизнеса, поэтому он должен быть заветирован.

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Об этом Петр Порошенко сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Почему мы не облагаем игорный бизнес? Почему мы не облагаем табак? Почему мы не облагаем налогом алкоголь? А почему мы решили, что военным сбором мы будем облагать налогами только и только честных и добросовестных "белых" налогоплательщиков, получающих мизерную заработную плату? Санитарка, медсестра, уборщица в школе, учительница", – заметил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" обратился к президенту Украины с призывом ветировать этот несправедливый закон, уничтожающий экономику.

"Я сейчас хочу использовать этот эфир, чтобы обратиться к президенту: Владимир Александрович, приветствуйте этот закон. Он несправедлив. Он уничтожает экономику. Я не говорю, что нам нужно сейчас делать какие-то революционные вещи. Не мешайте выжившим остаться на плаву", – призвал Порошенко.

Он подчеркнул, что налоги должны быть справедливыми, тем более во время войны.

"Когда сейчас мы имеем фактически продолжение существования всех этих индустриальных парков, инвест-нянь, кэшбеков, на которые тратят миллиарды и миллиарды гривен, вытаскивая из карманов тех, кто честно и добросовестно платит налоги – это несправедливо. А налоги должны быть справедливыми. Тем более, они должны быть справедливы во время войны", – убежден пятый Президент.

"Поэтому просьба: услышьте голос всех без исключения бизнес-ассоциаций. Есть надежда на ваше право вето. Сделайте этот закон справедливым", – призвал Порошенко.