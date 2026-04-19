НДС для ФЛП не будет: Свириденко рассказала, как Украине удалось убедить МВФ

В Украине не будет вводиться налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, как того требовали кредиторы МВФ. Правительству удалось убедить Международный валютный фонд в неконструктивности этой идеи.

Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Стоит отметить, что это хорошая новость для украинского бизнеса, которая вызвала ранее много споров в обществе.

"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФОПов – как для общества, так и для парламента. Во время Весенних сборов мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ", – сообщила руководительница украинского правительства.

Юлия Свириденко также рассказала, что во время весенних сборов в Вашингтоне проводились многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами по этому вопросу.

"Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год", – резюмировала свое сообщение Юлия Свириденко.

НДС для ФЛП

Предлагалось с 1 января 2027 года ввести регистрацию плательщиками НДС ФЛП с доходом более 4 млн грн в год.

Впрочем, предусматривались определенные "смягчения":

для плательщиков НДС, работающих на едином налоге, установить отчетный период в виде календарного квартала;

символические штрафы в 2027 году – по 1 гривне за первые пять нарушений.

Штрафовать хотели в частности за несвоевременную регистрацию налоговых накладных или расчетов корректировки в Едином реестре и нарушение правил начисления и уплаты налоговых обязательств. Также предлагалось разрешить составлять сводные налоговые накладные (не позднее последнего дня месяца) в случаях:

поставки товаров или услуг;

получения предоплаты за них – даже если покупатель не является плательщиком НДС.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов предлагает принять ряд налоговых решений, которые требует Международный валютный фонд (МВФ), одним законом, который уже называют "Одним большим налоговым законопроектом". Он включает в частности налог на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФЛП) и налогообложение посылок из-за рубежа.

В марте Киев посетила команда Международного валютного фонда во главе с главой миссии по Украине Гэвином Греем. Они планировали, в частности, обсудить выполнение Украиной структурных индикаторов по программе расширенного финансирования EFF.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина рискует потерять финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) из-за того, что Верховная Рада не успевает принять необходимые налоговые законы. Политический конфликт в парламенте и блокирование голосований ставят под угрозу транши – Присцилла Тоффано прямо заявила об обеспокоенности ситуацией, ведь затягивание с принятием решений может поставить под угрозу дальнейшее финансирование.

