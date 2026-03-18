Правительство Украины ожидает сложный разговор с МВФ: миссия уже в Киеве

В Киев прибыла команда Международного валютного фонда(МВФ) во главе с главой миссии по Украине Гэвином Греем. Они планируют обсудить выполнение Украиной структурных индикаторов по программе расширенного финансирования EFF.

Видео дня

Об этом сообщила постоянный представитель Фонда в Украине Пришила Тофано, пишет "Интерфакс-Украина". "Обсуждение будет охватывать макроэкономическую политику и ключевые структурные реформы", – говорится в ее заявлении.

Требования МВФ

Одним из ориентиров является пакет налоговых мер, который должен быть принят до конца марта 2026 года. В частности, он предусматривает введение налога на добавленную стоимость (НДС) для упрощенцев с годовым доходом более 4 млн грн с 1 января 2027 года (изначально предложенный порог в 1 млн грн).

Также 10 марта Верховная Рада отклонила законопроект №14025 о налогообложении доходов, полученных через электронные платформы. Он также был частью договоренности с МВФ.

"Значительная часть международной финансовой поддержки предусматривает выполнение согласованных совместно с партнерами условий и реформ. Именно поэтому Министерство финансов подчеркивает важность последовательного выполнения взятых обязательств. Это является необходимой предпосылкой для привлечения полного предусмотренного объема финансирования и обеспечения стабильного функционирования системы государственных финансов", – заявили по этому поводу в Минфине.

Украина проваливает требования МВФ и ЕС

К новой программе МВФ привязан кредит от ЕС на 90 млрд евро по программе Ukraine Support Loan. А из-за невыполнения ряда условий макрофинансовых программ бюджет может недополучить $115 млрд, в частности из-за буксования таких маяков:

№43 – новый руководитель таможни (не выполнено);

(не выполнено); №48 – секторальные планы управления публичными инвестициями (не выполнено);

(не выполнено); №53 – новые стандарты оценки имущества (не выполнено);

(не выполнено); №54 – изменения в секьюритизации и ипотечных облигациях (риск невыполнения).

(риск невыполнения). №55 – отмена "правок Лозового" (не выполнено);

(не выполнено); №58 – внешнее оценивание НКРЭКУ (не выполнено).

Украина рискует потерять финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) из-за того, что Верховная Рада не успевает принять необходимые налоговые законы. Политический конфликт в парламенте и блокирование голосований ставят под угрозу транши – Присцилла Тоффано прямо заявила об обеспокоенности ситуацией, ведь затягивание с принятием решений может поставить под угрозу дальнейшее финансирование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!