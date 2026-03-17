МВФ бьет тревогу из-за налоговых законов в Украине: фонд выставил дедлайн для получения помощи

Украина рискует потерять финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) из-за того, что Верховная Рада не успевает принять необходимые налоговые законы. Политический конфликт в парламенте и блокирование голосований ставят под угрозу транши, без которых страна может столкнуться с дефицитом бюджета уже в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Bloomberg. По информации издания, украинские депутаты должны до конца марта принять ряд законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ. Речь идет, в частности, о фискальных изменениях – повышение налогов и расширение базы налогообложения.

Постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано прямо заявила об обеспокоенности ситуацией, ведь затягивание с принятием решений может поставить под риск дальнейшее финансирование. Уже с 18 марта миссия фонда во главе с Гэвин Грей планирует провести серию встреч с украинскими парламентариями, чтобы ускорить процесс.

Среди требований МВФ – изменения в налоговую систему, которые могут быть непопулярными среди населения и бизнеса. В частности, речь идет о:

введении налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей и компаний на упрощенной системе;

снижении порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа;

расширении общей налоговой базы.

Отмечается, что эти шаги должны увеличить доходы бюджета, что является критически важным в военный период, когда расходы государства остаются чрезвычайно высокими. По данным Bloomberg, часть депутатов фактически блокирует голосование, это уже приводит к затягиванию принятия важных законов и может парализовать работу парламента.

Президент открыто признал проблему, заявив, что даже для непротиворечивых решений приходится вести длительные переговоры с оппозицией. Более того, он резко отреагировал на ситуацию, намекнув, что депутаты, которые не выполняют свои обязанности, могут быть привлечены к службе на фронте.

Ситуацию осложняет и внешний фактор. Из-за позиции Венгрии и Словакии был заблокирован большой пакет финансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) на более 90 миллиардов евро, это делает поддержку МВФ еще более критичной для Украины.

В случае задержки финансирования правительство может оказаться перед необходимостью экстренных решений. Как отмечал глава Национального банка Андрей Пышный, в худшем сценарии центральному банку придется напрямую финансировать бюджет, как это уже происходило в начале полномасштабной войны. Однако такой шаг несет риски для макрофинансовой стабильности, включая инфляционное давление и девальвацию.

