NAUDI поддержала инициативы Defence City, направленные на развитие оборонных индустрий

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) поддерживает инициативы, направленные на развитие оборонных индустрий, заложенные в концепте Defence City. Видим его действенным правовым режимом, работающим в пользу украинских оружейников, а не очередной неэффективной бумагой.

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Об этом заявил в прямом эфире "Еспресо TV" исполнительный директор Ассоциации Сергей Гончаров, передает Цензор.НЕТ.

Среди преимуществ пакета эксперт выделил положения по защите информации об оборонных предприятиях, вопросы экспорта, взаимодействия с иностранными компаниями, экономической поддержки отрасли, в частности – из-за уменьшения налоговой нагрузки на производителей.

Сергей Гончаров отметил важность заложенных в документе положений о правоохранительном контроле и безопасности предприятий ОПК. По его словам, существуют случаи необоснованного открытия уголовных дел против оборонных предприятий. "Уголовные дела могут годами оставаться открытыми без следственных действий. Практика "сначала откроем дело, а потом разберемся" создает серьезные проблемы предприятиям", – подчеркнул представитель NAUDI.

По его мнению, предусмотренная в законопроекте норма о принятии решений Генпрокурором в отношении участников правового режима Defence City существенно усложнит процесс необоснованного открытия уголовных дел.

"Правоохранительные органы должны осуществлять проверки без злоупотреблений, превышения служебных полномочий и предвзятости", – отметил Гончаров.

По его мнению, законопроект будет побуждать правоохранительные органы вмешиваться только при наличии нарушений и не препятствовать работе предприятий без обоснованных оснований. В данное время, по словам одного из руководителей NAUDI, представители отраслевых ассоциаций и экспертных кругов прорабатывают поправки к пакету, которые должны быть учтены в парламенте во время второго чтения. Сергей Гончаров отметил открытость стейкхолдеров концепта Defence City и готовность привлекать к диалогу представителей гражданского общества.