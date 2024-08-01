Национальное военное мемориальное кладбище будет строить компания, созданная через день после объявления тендера – расследование

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" определило победителя тендера на строительство I очереди Национального военного мемориального кладбища. Это консорциум "Билдинг Юа" из Киева. Консорциум запросил за свою работу 1,75 млрд грн – на 41,96 млн грн меньше предложенной цены заказчика.

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Однако, как сообщает " Главком ", организация "Билдинг Юа" была создана на следующий день после объявления тендера на строительство первой очереди мемориального кладбища. Учредителями консорциума стали "Евроэлитбуд" из Одессы, "Акам" из Днепра и "Броварское дорожно-строительное управление №50", а конечными бенефициарами предприятия записаны одесситы Александр Исаев и Наталья Побережец.

Издание ссылается на данные Youcontrol, в которых отмечено, что консорциум "Билдинг Юа" создан 4 июля 2024 года. Днем ранее – 3 июля – ГУ "НВМК" объявило тендер на строительство I очереди мемориального кладбища.

Первые документы, предоставленные консорциумом "Билдинг Юа" на тендер ГУ "НВМК", содержали ряд несоответствий. В частности, отсутствовали документы, подтверждающие наличие специализированного оборудования для распила изделий из гранита и лабрадорита; не хватало документа, подтверждающего письменное разрешение общего собрания консорциума на заключение директором соглашений на сумму более 10 млн грн. Также не хватало приказа о назначении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы.

На устранение указанных недостатков заказчик дал неделю, а позже указал, что тендерное предложение консорциума отвечает условиям тендерной документации.

В первую очередь строительство военного кладбища входит обустройство секторов захоронений. Завершить первую очередь нужно до конца 2025 года, хотя первые захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище появятся уже этой осенью.

"Немного больше 6 тыс. могил на военном кладбище будет обустроено до конца 2024 года", - цитирует издание заместителя директора ГУ "НВМК" Ярослава Старущенко. Он добавил, что под традиционные захоронения будут отведены 12036 могил и 720 колумбарных ниш.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина для создания военного мемориального кладбища в Киеве использовала опыт Арлингтонского национального кладбища в США. Этот мемориал будет для всех защитников Украины, а не только героев российско-украинской войны.

В проекте первой очереди строительства кроме указанных секторов захоронений также фигурируют колумбарные стены, памятники и сам мемориал, отдельный дом траура, а также административное и хозяйственное здания, пункт охраны, артезианские скважины и насосная станция, трансформаторные подстанции и котельная.

Отдельно будет создана остановка общественного транспорта и подъездная дорога. Также строители должны позаботиться о создании зоны рекреации, центральной площади, открытых автостоянок, площадок для сбора твердых бытовых отходов, подземных модульных систем сбора мусора, инженерных сетей и т.д.

Внешний вид мемориального кладбища будет базироваться на многолетней украинской военной традиции – нагробные сооружения будут либо в форме казацкого креста, либо прямоугольной таблицы с закругленным верхом. Они будут изготовлены из природного, светлого камня из украинских месторождений. Крест и плита на кладбище будут иметь одинаковую высоту и будут повторять очертания друг друга.

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