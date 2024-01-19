Нардепам подняли зарплаты, а чиновникам – снизили: сколько будут платить парламентариям в 2024 году

В Украине с января 2024 увеличили оклады для народных депутатов в результате пересмотра прожиточного минимума. Вместе с тем благодаря решению правительства снизили заработные платы большого количества чиновников. О том, как пересмотрели зарплаты, читайте в материале OBOZ.UA.

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Нардепы будут получать больше

Заработные платы нардепов привязаны к прожиточному минимуму. Однако, кроме самой зарплаты, депутаты получат средства на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда – премии за интенсивность. Например, спикер Руслан Стефанчук в прошлом году имел оклад в размере 32,2 тыс. грн, однако на самом деле получал в среднем 99,7 тыс. грн.

Так, согласно декларации, Стефанчук получил 718 333 грн зарплаты и 478 833 грн компенсации расходов. То есть ежемесячно это 99 763 грн. Это втрое больше, чем "голый" оклад.

Как повысили оклады:

Глава Верховной Рады – с 32 208 до 36 336 грн;

первый заместитель – с 30 866 до 34 822 грн;

заместитель – с 29 524 до 33 308 грн;

глава комитета – с 28 182 до 31 794 грн;

член комитета – с 26 840 до 30 280 грн;

Каждый нардеп, у которого нет жилья в столице (или жилье оформлено не на него), имеет право на компенсацию стоимости аренды. В год платят 237,9 тыс. грн. Это примерно 19,8 тыс. грн в месяц. За эти деньги можно снять квартиру в центре столицы. 88,4 тыс. грн в месяц дают на зарплаты помощникам (еще 19,4 тыс. грн для компенсации налогов на зарплату). 7,5 тыс. грн в месяц можно получить за компенсацию расходов по исполнению депутатских обязанностей.

Всего на Верховную Раду в следующем году потратят 1,4 млрд грн. В прошлом году парламент обошелся бюджету в 1,26 млрд грн.

Сколько будут платить чиновникам

В Украине органы государственной власти традиционно оставляли часть вакансий вакантными (в прошлом году вакантными оставались около 30 тыс. вакансий). Бюджет на эти вакансии получали, а затем распределяли между другими работниками. Так удалось компенсировать низкие оклады. На некоторых должностях надбавки достигали 260%.

К примеру, начальник управления, управляющий 3-5 людьми, мог иметь оклад в размере около 10 тыс. грн. Однако найти на такую зарплату менеджера было невозможно. Поэтому назначали большую надбавку, в результате могли платить, например, 26-30 тыс. грн, что соответствует зарплате руководителя среднего звена.

Но с нового года правительство изменило правила и запретило получать надбавки к окладу, размер которых превышает 30%. Сам оклад повысят, однако это не поможет удержать рыночный уровень зарплат. "Когда годами не заполняются вакансии, чтобы иметь фонд оплаты труда, чтобы платить минималку людям... Они висят годами. Сейчас когда структура оплаты труда изменится и будет достойный должностной оклад", - рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине активно ищут слесарей. В Киеве им готовы платить около 30 тыс. грн, однако свободных рук не хватает.

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