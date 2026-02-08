'Надо немного времени': Зеленский объяснил, что может вернуть людей в села

Государство должно создать условия, чтобы украинские села развивались. Для этого нужно внедрять специальные дотационные и кредитные программы, а также строить больше качественной инфраструктуры.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В воскресенье, 8 февраля, на своем Telegram-канале он поделился позицией касательно развития сел в Украине.

Госпредприятия – не лучший вариант

Глава государства отметил: индустриализация происходит во всем мире, не только в Украине. В то же время появление новых производств крайне сложно без отдельных проектов, дотаций.

"Я не уверен, что лучший вариант – государственные предприятия по всем селам. Потому что государственными предприятиями надо кому-то управлять, а государство как менеджер – не самое лучшее. Государство должно давать лучшие условия, чтобы был частный сектор", – признал Зеленский.

Он задал вопрос, что может вернуть людей в села.

"Я видел страны, которые открывают специальные программы для сел. И обычно это дотационные вещи, до тех пор, пока это действительно невыгодно. А выгодно – это когда в государстве есть деньги и предприятия разрастаются. И люди выезжают за пределы городов для того, чтобы построить там предприятия", – заявил президент.

В Украине соответствующие программы частично есть. К примеру, специальные кредиты, условия которых для сел гораздо лучше, чем для городов. Однако этого мало.

"Желание открыть где-то предприятие в селе – надо, чтобы там были люди, не только условия. Люди", – объяснил Зеленский.

Больше инфраструктуры

Без этого аспекта активная жизнь в сельских населенных пунктах замедляется. Как отметил президент, до полномасштабной войны планы на этот счет были амбициозными – строилось много дорог.

"Честно, много. Но недостаточно. Потому что строились центральные дороги. Поэтому надо построить инфраструктуру. Это должно сделать государство. И надо специальные условия для предприятий, для частного сектора, который может открыть что-то в селе", – указал он.

Развитие аграрного сектора несмотря на войну

Украину раньше называли аграрной – поэтому понятно, что в селе есть что делать.

"Сельское хозяйство на высоком уровне. Даже с временной оккупацией определенных территорий нашего государства урожай больше во время войны, чем до. Люди стараются делать все. Даже земли меньше, а урожая больше. И даже с тем, что блокировали нам железную дорогу, морские пути и тому подобное. А все равно объем продаж в Украине был больше.

Поэтому село будет актуальным. Надо немного времени", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины прогнозирует, что массовое возвращение наших граждан из-за границы может начаться в 2027 году – сначала около 100 тысяч человек, а уже в 2028-м количество тех, кто вернется, может вырасти до 500 тысяч. Ожидается, что этому будут способствовать восстановление страны, острый дефицит работников и стабильный рост зарплат на 6–7% ежегодно.

