У участников коррупции в "Энергоатоме" изъяли $4 млн: для кого предназначались деньги и что означает маркировка на пачках

С начала операции "Мидас", сосредоточенной вокруг коррупции в сфере украинской энергетики, детективы в результате обысков изъяли более 4 млн долларов. Деньги распределялись в соответствии с указаниями руководства преступной организации.

Об этом сообщил руководитель группы детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов. Он отметил, что средства были обнаружены по местам проживания фигурантов громкого расследования, но указанная сумма не является окончательной, поскольку обыски продолжаются.

"Это средства, которые изобретены непосредственно у участников преступной организации, которые на данном этапе изъяты. Мы провели уже много обысков, часть продолжается. На некоторых еще изымаются средства. Сейчас мы видим там уже более 4 млн долларов (изъято). Если я не ошибаюсь, это по местам проживания различных участников преступной организации мы повыявляли", – отметил Абакумов.

Он назвал изъятую сумму оборотными средствами "преступной организации". Их выдавали в соответствии с указаниями лидеров коррупционной организации.

Маркировка на пачках

Ранее в соцсетях обратили внимание на маркировку на изъятых пачках долларов: ATLANTA и KAN CITY. Это является стандартной упаковкой Федерального резервного банка США, а соответствующие отметки используются при выдаче средств, пояснил глава группы детективов НАБУ.

"То есть, это свидетельствует о том, что средства в таком виде были проданы Соединенными Штатами Америки кому-то – это может быть банк в Европе, банк в любой части мира. И они не распаковываясь прибыли в Украину, где были выданы кому-то, или были в Европе выданы, а затем завезены сюда в таком формате", - добавил Абакумов.

Он предупредил, что определить происхождение средств будет трудно. Международная банковская система довольно плохо администрирует данные, которые она получает из таких штрих-кодов пачек с деньгами.

Что предшествовало

10 ноября в Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Фигурантами дела являются бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома", известный бизнесмен и четверо работников бэк-офиса. Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа-предателя, а ныне – сенатора РФ Андрея Деркача, через который легализовали и отмывали около 100 млн долларов.

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки с записями переговоров участников схемы. По словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), на аудиопленках фигурируют как минимум четверо членов правительства.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что наблюдательный совет "Энергоатома" созвал специальное заседание и инициирует независимую проверку, чтобы всесторонне оценить ситуацию, связанную со следственными действиями НАБУ. Компания официально заявляет, что полностью сотрудничает со следствием и заинтересована в прозрачном установлении всех обстоятельств.

