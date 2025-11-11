Коррупционный скандал с "Энергоатомом": наблюдательный совет срочно созывает заседание

Наблюдательный совет "Энергоатома" объявил, что созывает специальное заседание и инициирует независимую проверку, чтобы всесторонне оценить ситуацию, связанную со следственными действиями НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Компания официально заявляет, что полностью сотрудничает со следствием и заинтересована в прозрачном установлении всех обстоятельств.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении компании. Ситуация стала предметом внимания как руководства компании, так и правительства, ведь "Энергоатом" является стратегическим предприятием, обеспечивающим более половины электроэнергии в стране, и имеет критическое значение для энергетической безопасности государства.

10 ноября в центральном офисе "Энергоатома" состоялись официальные следственные мероприятия. По информации компании, представители НАБУ и САП работают в рамках расследования дела о возможной коррупции в одной из хозяйственных операций.

Важно, что руководство "Энергоатома" публично подтвердило сотрудничество с органами расследования, отметив, что предоставляет все необходимые документы и информацию. Компания отмечает, что заинтересована в быстром и объективном установлении всех деталей, ведь это непосредственно влияет на доверие общества, партнеров и международных институтов.

Наблюдательный совет "Энергоатома" обнародовал отдельное официальное заявление, в котором подчеркнул, что относится к ситуации максимально серьезно. Орган управления планирует провести специальное заседание, чтобы:

всесторонне оценить имеющиеся факты;

рассмотреть возможность инициирования независимого аудита;

провести детальную проверку внутренних процедур контроля;

оценить, нужно ли усилить антикоррупционные инструменты компании.

В заявлении подчеркивается, что совет привержен принципам прозрачности, ответственности и добропорядочности. Речь идет не только об анализе ситуации, но и о формировании системных решений, способных предотвратить такие случаи в будущем.

Министр энергетики Светлана Гринчук также уже публично прокомментировала событие. По ее словам, "Энергоатом" не находится в прямом управлении Министерства энергетики, однако именно Минэнерго отвечает за политику всего энергосектора.

Поэтому ведомство будет ждать официальных результатов следствия и реагировать в соответствии с выводами, в частности относительно действий или решений наблюдательного совета или менеджмента компании. Гринчук отметила, что вопрос антикоррупционной политики на стратегических энергетических предприятиях является принципиальным, особенно в условиях войны и зависимости страны от стабильного энергоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал масштабную антикоррупционную операцию в сфере энергетики, которую проводят детективы НАБУ и прокуроры САП. В своем вечернем обращении глава государства подчеркнул, что борьба с коррупцией должна стать реальным примером справедливости, а не только громким заявлением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!