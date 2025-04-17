Наблюдательный совет 'Укрнафты' актуализировал ключевые компоненты стратегии компании

На прошлой неделе в Киеве наблюдательный совет "Укрнафты" заслушал отчет топ-менеджмента за 2024 год. Подвели итоги и актуализировали цели на 2025-й.

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Чистая прибыль компании в 2024-м составила 16,4 млрд грн. Компания активно развивается, наращивает основные показатели и усиливает новые направления энергетического бизнеса.

"Профессиональная работа команды, воплощенная в результатах двухлетней деятельности компании, и высокие стандарты корпоративного управления стали ключевыми факторами начала успешного сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития – 80 млн. евро кредита и 44 млн. евро грантов на современную газовую генерацию, – отметил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий. – Грантовая помощь от правительств Швеции и Норвегии на сумму почти 75 млн евро также свидетельствует о доверии партнеров к государственному предприятию".

Ключевые стратегические цели неизменны: расширение ресурсной базы, наращивание добычи нефти и газа, увеличение оптовой и розничной реализации нефтепродуктов, развитие новых направлений энергетического бизнеса.

Совместная цель Наблюдательного совета и менеджмента – обеспечить три ключевых компонента в деятельности "Укрнафты":

• Sustainability – компания должна быть устойчивой к изменениям и вызовам времени;

• Profitability – компания должна приносить доходы и быть рентабельной для акционеров;

• Growth – компания должна расти и развиваться.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправки (461 собственную и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.