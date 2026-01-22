На таможенном посту "Луцк" нашли более $850 тыс. наличными: что известно об обыске НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также на других объектах недвижимости, которыми пользовались должностные лица этого подразделения. Детективы изъяли более 850 тысяч долларов наличными.

Видео дня

Об этом сообщили в НАБУ 22 января. Как уточнили в бюро, обыски проходили под процессуальным руководством прокуроров САП и проводились в рамках действующего законодательства.

В то же время в НАБУ отметили, что задержаний в рамках этого производства пока не проводили, подозрения фигурантам дела не объявляли. Другие детали расследования не раскрываются из соображений сохранения тайны досудебного следствия.

Ранее пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш также сообщала, что обыски проходили в рамках уголовного производства, открытого еще в2024 году. По ее словам, речь идет о "старом деле", детали которого не комментируются. Таким образом, изъятие налички на таможне не связано с оглашением подозрения бывшему главному пограничнику Сергею Дейнеко.

НАБУ опубликовало свое сообщение после обращений медиа из-за массовых сообщений о том, что на таможенном посту на Волыни якобы изъяли миллион долларов наличными. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев при этом утверждал, что изъятая сумма – деньги за контрабанду, которая дальше идет в страну и реализуется без документов через огромные контрабандные сети.

По информации журналиста Евгения Плинского, речь якобы шла о схеме с растаможкой около 2 тыс. автомобилей по поддельным сертификатам EUR.1, которые предоставляют льготу по уплате пошлины, уменьшая ее с 10% до 1,8%. Изъятые наличные он называл "месячной кассой" за декабрь.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее САП и НАБУ разоблачили топ-чиновников Государственной пограничной службы Украины на систематическом получении взяток. Среди фигурантов – генерал-лейтенант Сергей Дейнеко, уволенный с должности главного таможенника страны в начале года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!